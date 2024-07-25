Elon Musk da alkışladı! Netanyahu'nun ABD Kongre konuşmasında dikkat çeken anlar
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
25 Temmuz 2024 04:31 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 04:32
ABD Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılanan Netanyahu'yu alkışlayanlar arasında Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'ın da olduğu dikkat çekti.
ABD'nin başkenti Washington'da Kongre'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kongre üyeleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Netanyahu'nun sözleri sık sık alkışlarla kesilirken, bir kare dikkatlerden kaçmadı.
MUSK DA ALKIŞ TUTTU
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da kongreye katılan konuklar arasındaydı.. Musk da Kongre üyeleri gibi Netanyahu ayakta alkışladı.
Musk'ın bu hareketi kameralara yansırken, büyük tepkilere neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber