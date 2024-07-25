Elon Musk da alkışladı! Netanyahu'nun ABD Kongre konuşmasında dikkat çeken anlar

25 Temmuz 2024 04:31 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 04:32

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kongre üyeleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Netanyahu'nun sözleri sık sık alkışlarla kesilirken, bir kare dikkatlerden kaçmadı.

MUSK DA ALKIŞ TUTTU

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da kongreye katılan konuklar arasındaydı.. Musk da Kongre üyeleri gibi Netanyahu ayakta alkışladı.

Musk'ın bu hareketi kameralara yansırken, büyük tepkilere neden oldu.