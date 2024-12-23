Elon Musk gözünü bu kez de Fed'e dikti! 'Fazla personel var'

23 Aralık 2024 16:16 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:22

ABD'de Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görevlendirilen Elon Musk, Fed'in çok fazla personele sahip olduğunu savundu.

Elon Musk'ın yeni görevi belli oldu! Musk ne bakanı oldu?

Elon Musk'ın yeni görevi belli oldu! Musk ne bakanı oldu?

ABD'nin verimlilik bakanı olarak görevlendirilen Elon Musk​'tan Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile ilgili ilginç bir yorum geldi. Ünlü yatırımcı Chamath Palihapitiya, X hesabından Fed​'in faiz​ kararına ilişkin bir paylaşım yaptı. Palihapitiya, Fed'in daha fazla indirim konusunda dikkatli olacakları yeni bir aşamaya girdiğini belirtti.

Elon Musk ise bu paylaşıma, "Fed, saçma bir şekilde fazla personele sahip" yorumunu yaptı.

FED'DEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Fed Başkanı Jerome Powell​, faiz indirimi konusunda temkinli davranacaklarını belirtmişti.

2025 yılında da iki faiz indirimine işaret edilmişti. Fed'in temkinli tavrı piyasalarda sert düşüşe yol açmıştı.

HÜKÜMETİN VERİMİNİ ARTIRACAKLAR

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'i Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atamıştı. Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını aktarmıştı.

Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın ilk faaliyetinin federal kurumlarda uzaktan çalışmayı sona erdirmek olacağı iddia edilmişti.

TRUMP İLE MUSK FAİZİ İNDİRİMİ İSTİYOR

Enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu savunan Trump, genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor.

Musk da 2022 yılında da Fed'e faiz indirimi çağrısı yapmıştı. Trump'ın Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.