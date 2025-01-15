Elon Musk kale satın alıyor

15 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:01

Elon Musk, Avrupa’da bir kale arayışında. Polonya'nın Glogowek kasabasının belediye başkanı, Musk’a tarihi Glogowek Kalesi’ni önerdi. Kale, stratejik konumu ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor.

Teknoloji dünyasının en tanınan isimlerinden Elon Musk​, Avrupa’da bir kale arayışına çıktı. Polonya’nın Glogowek kasabası belediye başkanı Piotr Bujak, 13. yüzyıldan kalma Glogowek Kalesi’ni Musk’a önererek dikkat çekici bir davette bulundu.

TARİHİ KALE, YENİ BİR GENEL MERKEZ OLABİLİR

Belediye Başkanı Bujak, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, kalenin Musk’ın şirketleri için Avrupa’da mükemmel bir genel merkez olabileceğini ifade etti. Kaleyi cazip kılan en önemli özelliklerden biri, coğrafi konumu. Berlin, Prag, Viyana ve Bratislava gibi önemli Avrupa​ başkentlerine yakınlığıyla bilinen Glogowek Kalesi, stratejik bir nokta sunuyor.

BEETHOVEN'İN İZLERİ VE TOSKANA'YI ARATMAYAN İKLİM

Tarihi boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapan kale, 17. yüzyılda Polonya’nın kısa süreli başkenti olmuş ve ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven’i misafir etmiş. Belediye başkanı Bujak, kalenin bulunduğu bölgenin Toskana’yı aratmayan bir iklime ve şarap üretimiyle tanınan bir kültüre sahip olduğunu belirtti.

HELİKOPTER PİSTİ VE ÖZEL YATIRIMCI İHTİYACI

Kale, aynı zamanda helikopter pisti olarak kullanılabilecek bir alana da sahip. Ancak, yapının kapsamlı bir tadilata ihtiyaç duyduğu ve bu sebeple özel bir yatırımcı arandığı vurgulanıyor. Kasabanın hazinesine ait olan kale, uygun bir yatırımcı bulunması halinde yeni bir kimlik kazanabilir.

ELON MUSK'IN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Musk’ın Avrupa’da bir kale aradığına dair haberler geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Bujak, bu haberi Associated Press’e verdiği demeçte doğruladı ve kaleyi önerme fikrinin bu nedenle oluştuğunu ifade etti. Ancak, Musk’ın bu teklife henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Glogowek Kalesi, sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda gelecekte teknoloji ve iş dünyası için bir merkez haline dönüşme potansiyeline sahip. Bujak’ın dediği gibi, “Güzel işler için mükemmel bir yer.” Şimdi gözler, Elon Musk’ın bu teklife vereceği yanıtta.