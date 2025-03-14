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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk ölü insanların peşine düştü

ABD hükümeti, ölmüş kişilere yanlışlıkla ödenen sosyal güvenlik yardımlarını tespit etmek için yeni bir ekip oluşturdu.

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Elon Musk ölü insanların peşine düştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 10:05

Başkan Trump'ın talimatıyla Sosyal Güvenlik İdaresi'nde (SSA) çalışmaya başlayan, Elon Musk liderliğindeki özel ekipte 10 görevli yer alıyor. "DOGE" adı verilen ekibin üyeleri arasında mühendislerin de olduğu açıklandı. Görevlilerin, vatandaşların kimlik bilgileri dahil hassas verilere erişim yetkisi bulunuyor. Bu nedenle tüm ekibe özel gizlilik ve etik eğitimleri verildiği belirtildi.

'298 MİLYON DOLAR YANLIŞ ÖDEME YAPILDI' İDDİASI

SSA yöneticileri, ekibin yanlış ödemeleri ve ölüm kayıtlarını inceleyerek, sahte veya yanlışlıkla yapılan ödemeleri önlemeye çalışacağını duyurdu. 2021 yılında yapılan bir denetimde, SSA'nın Aralık 2019'a kadar ölmüş 24 bin kişiye toplam 298 milyon dolar yanlış ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu rakam, kurumun yıllık 1 trilyon dolarlık bütçesine göre düşük kalsa da hükümet konunun üstüne gitmekte kararlı.

elon musk ve donald trump beyaz saray'da

Trump yönetimi, sorunun büyüklüğünü sık sık dile getirerek "on milyonlarca" ölü kişiye ödeme yapıldığını iddia etmişti. Ancak kurumun kendi denetimleri, sorunun iddia edilenden çok daha küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor.

Sosyal Güvenlik İdaresi Başkanı Vekili Leland Dudek, iddiaları netleştirmek için gerçek rakamları internet sitelerinde yayınladıklarını söyledi. Dudek ayrıca, kurumun gelecekte finansal sıkıntı yaşayabileceğini ve bu durumun 2035 yılında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, yanlış ve sahte ödemelerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Amerikan halkının vergilerinin nereye harcandığını bilme hakkı var" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik İdaresi'nin çalışan sayısında da azaltmaya gideceği iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre çalışanların yüzde 50'si işten çıkarılabilir. Ancak kurum yetkilileri söz konusu rakamı yalanladı ve çalışan sayısının yüzde 12,3 azaltılacağını duyurdu.

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#elon musk
#vergi
#trump
#abd hükümeti
#dogecoin
#Ölüme Ödeme
#Yanlış Ödemeler
#Dünya
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