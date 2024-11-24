Elon Musk servetine servet kattı! Trump'a yatırdığı paranın 646 katını çıkardı

24 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:41

ABD seçimlerinde 130 milyon dolar harcayan Elon Musk, servetini sadece birkaç hafta içinde 84 milyar dolar artırdı. Tesla hisseleri ve yapay zeka yatırımlarıyla serveti rekor kırarak 348 milyar dolara ulaştı.

Elon Musk​, ABD seçim kampanyalarında Donald Trump’ı destekleyerek 130 milyon dolar bağışladı. Ancak bu yatırım karşılığını fazlasıyla verdi. Yapay zeka​ girişimi xAI’ın değerlenmesine göre seçim sonrası Tesla​ hisselerindeki yükseliş Musk'ın Trum için harcadığı paranın 646 katını geri getirdi.

JEFF BEZOS'U GERİDE BIRAKTI

Tesla’nın yüzde 3,8’lik hisse artışı ve xAI’ın 5 milyar dolarlık finansman turu Musk’ın zenginliğine ciddi katkı sağladı. Şirketin toplam değeri 50 milyar dolara ulaştı.

348 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, yüzde 119’luk yıllık artışla Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u açık ara geride bıraktı.

GELECEĞİ DAHA DA PARLAK

Analistlere göre Trump’ın yeniden başkan seçilmesi, Tesla için ayrıcalıklı bir konum sağlayabilir. Bu beklenti, yatırımcıları Tesla hisselerine yönlendirirken Musk'ın servetinin daha da büyümesini sağladı.