Elon Musk sevgilisini, düşmanlarını, çalışanlarını casus gibi izliyor! Ağızları açık bırakan iddialar

14 Ekim 2024 11:49 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:20

Elon Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ü ve kendisine 'düşman' gördüğü kişileri kızılötesi kameralar ve İHA'larla takip ettirdiği iddia edildi. Musk'ın Tayland'da bir mağarada öğrencilerle mahsur kalan mağaracı Vernon Unsworth'u da casusluk yöntemleriyle takip ettirdiği öne sürüldü. Hatta iddialara göre Musk, bazı çalışanlarını da izliyordu.

'Koreler arası' yollara monitörler döşendi! Kim Jong-un hepsini bir bir patlatacak

'Koreler arası' yollara monitörler döşendi! Kim Jong-un hepsini bir bir patlatacak

Donald Trump'a 3. kez suikast girişimi iddiası: 'Ben bir sanatçıyım, suçlamalar saçmalık' diyerek kendini savundu

Donald Trump'a 3. kez suikast girişimi iddiası: 'Ben bir sanatçıyım, suçlamalar saçmalık' diyerek kendini savundu

Elon Musk​ için ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlarda ABD seçimlerine hazırlanan Donald Trump​'a verdiği destekle gündemden düşmeyen Elon Musk, ilginç bir iddiayla konuşulmaya başlandı. İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre, Musk, 'düşman' gördüğü kişileri, eski sevgilisi Amber Heard​'ü ve bazı çalışanlarını casusluk yöntemleriyle takip ediyor.

KIZILÖTESİ KAMERALAR, İHA'LAR KULLANIYOR

'Elon'ın ajanları' isimli araştırmaya göre Musk, eleştirilere katlanamıyor ve bastırmak için 'düşman' gördüklerini adeta bir casus gibi izliyor. Eski sevgilisi Heard'ü de 2017 yılında Aquaman setinde takip ettirdiği bunun için Avustralyalı bir ekibi görevlendirdiği öne sürüldü. Görevlilerin Heard'ü kızılötesi kameralar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) kayda aldığı iddia edildi.

Musk'ın Heard'ün aldattığını düşündüğü için böyle bir ajanlığa soyunduğu, haftalarca gözetlediği öne sürülürken görevlendirdiği kişilerden de 'paparazzi' rolü yapmalarını istediği iddialar arasında.

ELON MUSK'IN 'DÜŞMAN' BİLDİKLERİ DE HEDEFTE

Amber Heard'ün yanı sıra Elon Musk'ın 'düşman' saydığı, 2018'de Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'u da takip ettirdiği yazıldı. Musk, o dönem Unsworth'u 'pedofili' ile suçladı ve ikili arasında bir dava süreci başladı. Musk, suçlamasının ne kadar doğru olup olmadığını öğrenmek için İngiliz'in peşine casus taktı.

TESLA​ ÇALIŞANLARI: HER DAKİKA İZLENİYORUZ

Elon Musk'ın bazı Tesla çalışanlarını da izlediği, telefonlarının hacklendiği iddia ediliyor. Çalışanlar, her dakika takip edildiklerini, kişisel e-postalarının ve mesajlarının okunduğunu belirtiyor.