Elon Musk, Teksas'ta yeni bir şehir kuruyor: Resmi başvurular yapıldı

13 Aralık 2024 10:10 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:15

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Güney Teksas'taki Starbase adlı uzay üssünü resmi bir şehir haline getirmek için Cameron County yetkililerine dilekçe sundu. Şirketin bölgede yaklaşık 3 bin 400 SpaceX çalışanının yaşadığı belirtiliyor. Yetkililer, dilekçeyi inceleyeceklerini açıkladı.

Elon Musk​'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX​, Starbase adıyla bilinen Güney Teksas'taki uzay üssünü resmi bir şehir haline getirmek için harekete geçti. Şirket, Cameron County yetkililerine bir dilekçe sunarak Starbase'in tüzel kişilik kazanması için bir seçim yapılmasını talep etti. Bu gelişme, Musk'ın 2021'deki "Starbase, Teksas" paylaşımıyla duyurduğu vizyonun ilk resmi adımı oldu.

STARBASE BÖLGESİNDE 3 BİN 400 SPACEX ÇALIŞANI YAŞIYOR

İlçenin en üst düzey seçilmiş yetkilisi olan Cameron İlçe Yargıcı Eddie Treviño Jr., 2021'deki birleşme görüşmelerine rağmen, ilk kez resmi olarak bir dilekçe verildiğini söyledi. Dilekçenin hukuki süreçlere uygunluğunu inceleyeceklerini belirten Treviño Jr., "Hukuki ve seçim yönetimi birimlerimiz, dilekçenin yasal gerekliliklere uyup uymadığını değerlendirecek ve bu doğrultuda hareket edeceğiz" diye konuştu.

Şirket, Starbase sakinleri tarafından dilekçenin desteklendiğini ve bölgede yaklaşık 3 bin 400 tam zamanlı SpaceX çalışanının bulunduğunu belirtti.

Starbase, Boca Chica Plajı yakınlarında, Rio Grande Vadisi'nin güney ucunda yer alıyor. Bu bölge, SpaceX’in dev Starship roketlerini geliştirdiği ve fırlattığı yer olarak biliniyor. Öte yandan Elon Musk, bu yılın başlarında SpaceX ve sosyal medya platformu X'in genel merkezlerini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıma kararı almıştı.

"SPACEX'İN BÜYÜME HEDEFLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Starbase Genel Müdürü Kathryn Lueders, Starbase'in tüzel kişilik kazanmasının şirketin büyüme hedefleri açısından kritik olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle Cameron County'den Starbase'in Rio Grande Vadisi'ndeki en yeni şehir olarak kurulmasını sağlamak üzere bir seçim yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SpaceX'in bölgedeki hızlı genişlemesi bazı yerel halkın tepkisini çekti. Bu yılın başlarında Save RGV adlı bir grup, çevre ihlalleri ve yakındaki körfeze kirli su boşaltma iddiaları nedeniyle temmuz ayında şirkete dava açtı. SpaceX yanıt olarak, bir eyalet incelemesinde çevresel risk bulunmadığını söyledi ve davayı "anlamsız" olarak nitelendirdi.