Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elon Musk Trump hükümetindeki görevinden ayrılıyor! Sebebi ortaya çıktı

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın, Donald Trump hükümetindeki görevinden ayrılacağı iddia edildi. Elon Musk'ın ayrılışının sebebi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk Trump hükümetindeki görevinden ayrılıyor! Sebebi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 20:47

ABD’de dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın DOGE açıklamasında ''yapması gereken büyük işler var, işine geri dönecek'' dediği Elon Musk’ın görevden ayrılacağı iddia edildi. ABD basının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Musk'ın görevinden ayrılacağına dair kabine üyelerine ve diğer yakın çevresine bilgi verdiği ve Musk ile ortak bir mutabakata vardığı öne sürüldü.

Elon Musk Trump hükümetindeki görevinden ayrılıyor! Sebebi ortaya çıktı

MUSK YOĞUN İŞ TAKVİMİNE ODAKLANIYOR

Musk, federal harcamaların azaltılması ve çeşitli devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına liderlik ediyordu. Özellikle savunma ve uzay projelerinde özel sektör entegrasyonunu hızlandırma konusunda kritik roller üstlenen Musk, şirketlerindeki yoğun iş takvimine odaklanmak için bu kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Saray ve Musk henüz söz konusu iddialar hakkında resmi açıklamada bulunmadı.

"YÖNETMESİ GEREKEN BÜYÜK ŞİRKET VAR"

Trump, Musk'ın görev süresi ve DOGE'nin akıbetinin ne olacağına dair bir soruyu verdiği cevapta, Musk için "Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek" demişti.

Elon Musk Trump hükümetindeki görevinden ayrılıyor! Sebebi ortaya çıktı

Trump, buna rağmen Musk'ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurgulamıştı. Trump, DOGE'nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Size bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki, DOGE ile çalışan insanların çoğu sekreter, yani çeşitli kurumların başkanları ve çok şey öğrendiler. Belirli bir noktada bunun sona ereceğini düşünüyorum, ancak onlar da büyük bir eğitim aldılar ve gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nerede seçim orada Elon Musk! Yine kesenin ağzını açtı milyonlar dağıtıyor
Trump 3. kez başkan olmak istiyor! Seçimde kiminle yarışmak istediğini açıkladı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.