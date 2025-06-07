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 | Selahattin Demirel

Elon Musk, Trump'ı zora sokan Epstein paylaşımını sildi

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışma sırasında sosyal medyada paylaştığı, "Trump, Epstein dosyalarında" paylaşımını sildi.

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Elon Musk, Trump'ı zora sokan Epstein paylaşımını sildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 18:57

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD’li milyarder Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz, sert tartışmaya dönüştü. Musk, tartışma sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" paylaşımını sildi.

HER ŞEY BÜTÇE TASARISIYLA BAŞLADI

Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti. Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

Elon Musk, Trump'ı zora sokan Epstein paylaşımını sildi

TRUMP: MUSK SONRADAN SORUN ÇIKARDI

Trump ise Elon Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap vermiş ve Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu ancak sonradan sorun çıkardı" diye konuşmuştu.

MUSK'IN EPSTEIN PAYLAŞIMI

Elon Musk daha sonra Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap vererek "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu. Ne kadar nankör" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" demişti.

DEMOKRATLAR "EPSTEIN DOSYALARI AÇIKLANSIN" DEDİ

Temsilciler Meclisi'nden iki Demokrat üye ise Epstein dosyalarının gizliliğinin kaldırılmasını ve yayımlanmasını talep etmişti.

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ETİKETLER
#elon musk
#vergi indirimi
#donald-trump
#Epstein Dosyası
#Bütçe Tasarısı
#Abd Politikası
#Sosyal Medya Tartışması
#Dünya
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