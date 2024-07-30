Elon Musk Venezuela lideri Maduro'yu hedefine aldı, demediğini bırakmadı! Hakaretler havada uçuştu

30 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:01

Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

Venezula'daki seçim kargaşasına Elon Musk da dahil oldu. Devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Nicolas Maduro, zaferini ilan etti ve yeniden seçildiğini açıkladı. Muhalefet ise seçim sonuçlarını reddetti ve kendilerinin kazandığını öne sürdü. Seçime hile karıştığını düşünenler de sokağa çıktı ve ülke yangın yerine döndü. Elon Musk da kaosa sosyal medya platformu X'ten dahil oldu.

ELON MUSK'TAN VENEZUELA'DA DARBE ÇAĞRISI

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Musk, Maduro'nun fotoğrafının indirildiği bir gönderiyi paylaşarak, ''Halk bu palyaçodan bıktı'' yazdı. Musk'ın paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Venezuela'da darbe çağrısını da paylaşan Elon Musk, ''Ordu halkın iradesini desteklerse Maduro'nun işi biter'' dedi.

Nicolas Maduro'ya karşı hakarete varan yorumlarla devam eden Elon Musk, ''Eşek Maduro'dan daha fazlasını biliyor.'' paylaşımının altına ise eşeklerden özür dilediği şu paylaşımı yaptı:

''Zavallı eşeği Maduro'yla karşılaştırdığım için özür dilerim. Bu hayvanlar dünyasına hakarettir.''

MADURO'DAN ELON MUSK'A TEPKİ

Elon Musk'ın paylaşımları üzerine Venezuela lideri Maduro daha fazla sessiz kalmadı. Musk'ı yeni baş düşmanları olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım" ifadesini kullandı.

ARJANTİN LİDERİ MİLEİ DE DARBE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Arjantin Devlet Başkanı Milei ise Maduro'yu 'diktatör' ilan ederek orduyu darbe yapmaya çağırdı. Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın 'komünist diktatör rejimini sonlandırdığını' savundu.

Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

"Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor."

VENEZUELA'DA SEÇİM SONUÇLARI

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

SEÇİM SONUÇLARI VENEZUELA SOKAKLARINI KARIŞTIRDI

Venezula'nın Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.