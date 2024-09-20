Elon Musk'ın başı dertte! Gizli Servis peşine düştü

20 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:44

Dünyanın en zengini Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris'le ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Gizli Servis ile başı dertte. ABD Gizli Servisi Musk'ın paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Elon Musk'ın Donald Trump'a ikinci suikast girişimi sonrasında sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden Demokrat Başkan Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris'e "kimse suikast girişiminde bile bulunmuyor" sözleri sonrası ABD Gizli Servis'i harekete geçti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi sonrasında sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te "Kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra bu paylaşımını kaldıran Musk, bunun sadece bir şaka olduğunu belirtti.

Elon Musk'ın bu paylaşımı Beyaz Saray, tarafından "sorumsuzluk" olarak nitelenmişti.

YENİ YÖNETİMDE GÖREV ALMAYA YEŞİL IŞIK

Trump'a yönelik suikast girişimleri sonrası eleştirilerin hedefinde olan ABD Gizli Servisi'nin Elon Musk'ın paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Dünyanın en zengini olan Elon Musk, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Trump'a destek vermiş ve yeni yönetimde görev almaya da yeşil ışık yakmıştı.