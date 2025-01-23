Elon Musk'ın Hitler selamı ile Tesla boykotu çağrısı! Dev fabrikanın duvarına yansıttılar

23 Ocak 2025 13:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:27

Alman aktivistler, aşırı sağa yanaşmakla suçladıkları Musk'ın Nazi selamı olarak algılanan hareketini Berlin'deki Tesla fabrikasına yansıttı. "Tesla almayın" sloganıyla boykot çağrısı da yapıldı.

Alman aktivistler dün gece geç saatlerde Berlin'in bir banliyösünde yer alan Tesla fabrikasın Gigafactory'de ilginç bir eyleme imza attı. Fabrikanın tepesindeki Tesla logosunun yanında Adolf Hitler'e doğrudan atıfta bulunan "heil-selam" mesajıyla birlikte "Elon Musk'ın Nazi selamı olarak hareketinin görseli sergilendi. Bild'de yer alan habere göre Alman aktivistler, Musk'a son dönemdeki aşırı sağa dönüşünün Avrupa'nın göbeğinde kabul edilmeyeceğini göstermek istedikleri için bu eyleme imza attıklarını söyledi. Dev fabrikanın cephesindeki başka bir bilbordda ise "Tesla'yı boykot edin" çağrısı yer aldı.

MUSK İDDİAYI REDDETMİŞTİ

Dünyanın en zengin adamı ve Başkan Donald Trump'ın yakın müttefiki Musk, geçtiğimiz pazartesi günü Washington'daki Capital One Arena'da toplanan başkanın destekçilerinden oluşan kalabalığa yaptığı konuşma sırasında iki kez "Nazi selamı" vermekle suçlanmıştı. Gerçek niyeti belirsizliğini korusa da Musk'ın konuşma sırasındaki hareketi hızla dünya genelinde medya kuruluşlarının manşetlerine taşındı. Musk ise suçlamaları reddetti ve her hareketinden bir anlam çıkarılmaması gerektiğini söyledi.