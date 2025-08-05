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 | Murat Makas

Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı

Tesla’nın yönetim kurulu, şirketin CEO’su Elon Musk’a toplam değeri 29 milyar doları bulan yeni bir hisse ödül paketi verdi. Üstelik Musk’ın bu paketi alabilmesi için tek yapması gereken şey, iki yıl boyunca Tesla’da kalmak. Performans hedefi, ciro artışı ya da piyasa değeri koşulu yok. Yani sadece “orada” olması yeterli.

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Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:16

Bu karar, 2018’de verilen ve 56 milyar dolarlık “moonshot” olarak bilinen dev prim paketinin mahkemesi tarafından iki kez iptal edilmesinin ardından geldi. O dava halen devam ederken, bu süreçte şirket merkezini Delaware'den 'a taşıdı. Yeni adresle birlikte yasal zemin de değişti: Artık bir hissedar Musk’ın maaşını yargıya taşımak isterse, Tesla hisselerinin en az %3’üne, yani yaklaşık 3 milyar dolarlık bir paya sahip olmak zorunda.

Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı

SADECE KALMASI YETERLİ

Musk’ın yeni paketi, “fog-the-mirror” olarak tanımlanan bir sisteme benziyor. Yani, “nefes alıp aynayı buğulandıracak kadar hayattaysan, paketi alırsın.” Cornell Üniversitesi’nden maaş uzmanı Brian Dunn’a göre bu tür anlaşmalar genellikle performansa değil, sadakate dayalı.

Musk’ın alacağı 96 milyon adet hisse, teknik olarak kısıtlı hisse olarak verilecek. Ancak bu hisseleri alabilmek için hisse başına 23.34 dolar ödemesi gerekiyor – bu da hisse başına 280 dolarlık potansiyel kazanç anlamına geliyor. Çünkü Tesla hisseleri şu anda 300 doların üzerinde işlem görüyor.

Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı

MAHKEME KARARINA KARŞI SİGORTA GİBİ

Yeni ödeme planı, halen devam eden 2018 dava sürecine karşı da bir tür “sigorta” niteliği taşıyor. Eğer Delaware mahkemesi Musk’ın eski primini tamamen iptal ederse, bu yeni aynen kalacak. Ama eski paketin bir kısmı geri verilirse, yeni ödülden aynı oranda kesinti yapılacak.

Farient Advisors’tan Eric Hoffmann’a göre böyle bir “tavan ve taban arasında kalan” ödeme modeli daha önce hiç görülmedi. "Ortada hiçbir emsal yok," diyor Hoffmann.

Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı

TEXAS’A TAŞINMAK, YENİ BİR SAVUNMA HATTI OLDU

Tesla, bu kez her şeyi daha sıkı planladı. Delaware mahkemesinin kararının ardından şirket, genel merkezini Texas’a taşıdı. Ardından eyalet ticaret yasaları değiştirildi, şirket tüzüğü güncellendi. Yeni düzenlemeyle, Musk’ın maaşına dava açmak isteyen yatırımcıların, Tesla’nın en az %3’üne sahip olması şartı getirildi. Yani artık sıradan bir yatırımcının dava açması neredeyse imkânsız.

Columbia Üniversitesi’nden hukuk profesörü John Coffee, bu hamlenin bilinçli olduğunu ve Texas yasalarının şirketler açısından çok daha esnek olduğunu söylüyor. Texas mahkemelerinin bu ödül paketini Delaware'deki gibi sert biçimde inceleyip incelemeyeceği ise belirsiz.

Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı

YATIRIMCILARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Tesla yatırımcılarının önemli bir bölümü –özellikle bireysel hissedarlar– Musk’a verilen bu dev ödülü destekliyor. Ancak emeklilik fonları ve büyük yatırımcı gruplarından ciddi eleştiriler yükseliyor.

New York Şehri Denetçisi Brad Lander, bu paketi “akıl almaz” olarak nitelendirdi. “Satışlar düşerken, Musk şirketten uzak dururken böyle bir ödeme kabul edilemez,” dedi.

Illinois Hazine Bakanı Michael Frerichs de benzer şekilde paketi “şoke edici” buldu ve şirketin yöneticilerini, Musk’ı pohpohlamak yerine uzun vadeli planlamaya odaklanmaları konusunda uyardı.

Elon Musk’ın maaşı açıklandı: Tarihin en yüksek aylığı
ETİKETLER
#tesla
#maaş
#ödül
#delaware
#texas
#Elon Musk
#Yasal Davalar
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