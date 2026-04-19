Elon Musk’tan çip üretiminde hız baskısı: Terafab sahaya indi

TEDARİKÇİLERE “ACİL” MESAJI

Terafab temsilcilerinin Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research ve Samsung Electronics gibi sektör devleriyle temas kurduğu belirtiliyor.

Hatta dikkat çeken bir detay var: Musk’ın ekibinin bir şirkete resmi tatilde ulaşıp pazartesiye kadar fiyat teklifi istediği iddia ediliyor. Açıkçası bu yaklaşım, projenin neden “ışık hızında” ilerlediğini anlatmaya yetiyor.

İlginç olan şu: Bu kadar hızlı ilerleyen bir projede nihai ürünle ilgili detaylar hâlâ belirsiz. Tedarikçilerden hızlı fiyat ve teslimat bilgisi istenirken, üretilecek çiplerin teknik özellikleri konusunda oldukça sınırlı bilgi paylaşılıyor.