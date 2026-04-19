Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elon Musk'tan çip üretiminde hız baskısı: Terafab sahaya indi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 10:46
1
Elon Musk’tan çip üretiminde hız baskısı: Terafab sahaya indi

Elon Musk’ın yarı iletken üretimine odaklanan yeni girişimi Terafab, henüz çok erken aşamada olmasına rağmen sektörde ciddi bir dalgalanma yapmış durumda. Projede görev alan ekiplerin, kritik üretim bileşenleri için tedarikçilerin kapısını adeta aşındırdığı konuşuluyor.

2
İş sadece fiyat sormakla kalmıyor. Kaynaklara göre ekipler, teslim sürelerini öne çekmek için ekstra ödeme yapabileceklerini de açıkça söylüyor. Yani işin içinde ciddi bir hız baskısı var, o kesin.

3
TEDARİKÇİLERE “ACİL” MESAJI

Terafab temsilcilerinin Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research ve Samsung Electronics gibi sektör devleriyle temas kurduğu belirtiliyor.

Hatta dikkat çeken bir detay var: Musk’ın ekibinin bir şirkete resmi tatilde ulaşıp pazartesiye kadar fiyat teklifi istediği iddia ediliyor. Açıkçası bu yaklaşım, projenin neden “ışık hızında” ilerlediğini anlatmaya yetiyor.

İlginç olan şu: Bu kadar hızlı ilerleyen bir projede nihai ürünle ilgili detaylar hâlâ belirsiz. Tedarikçilerden hızlı fiyat ve teslimat bilgisi istenirken, üretilecek çiplerin teknik özellikleri konusunda oldukça sınırlı bilgi paylaşılıyor.

4
MİLYAR DOLARLIK BAŞLANGIÇ, TRİLYONLUK İDDİA

Musk, bu projeden ilk kez 2025’in sonlarına doğru söz etmişti. Terafab ise yalnızca beş ay sonra, Mart 2026’da resmen başlatıldı. Başlangıç yatırımı 20 milyar dolar.

Ama sektör uzmanları daha büyük düşünüyor. Bu ölçekte bir girişimin toplam maliyetinin 5 trilyon doları aşabileceği konuşuluyor. Eğer bu tahminler doğruysa, Terafab şimdiye kadar planlanan en büyük endüstriyel projelerden biri olabilir.

5
INTEL HAMLESİ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Projenin duyurulmasından kısa süre sonra Intel’in de Terafab’a dahil olduğu açıklandı. Şirket, bu iş birliğiyle yıllık 1 terawatt hesaplama gücü üretme hedefini hızlandırmayı planlıyor.

Intel’in projedeki rolü henüz net değil ama etkisi şimdiden hissedildi. Şirketin piyasa değeri yükseldi ve son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan işin gerçekçi tarafını hatırlatanlar da var. TSMC CEO’su C.C. Wei, yeni bir yarı iletken fabrikasının kurulmasının en az 2-3 yıl sürdüğünü söylüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.