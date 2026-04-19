Elon Musk’tan çip üretiminde hız baskısı: Terafab sahaya indi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elon Musk’ın yarı iletken üretimine odaklanan yeni girişimi Terafab, henüz çok erken aşamada olmasına rağmen sektörde ciddi bir dalgalanma yapmış durumda. Projede görev alan ekiplerin, kritik üretim bileşenleri için tedarikçilerin kapısını adeta aşındırdığı konuşuluyor.
İş sadece fiyat sormakla kalmıyor. Kaynaklara göre ekipler, teslim sürelerini öne çekmek için ekstra ödeme yapabileceklerini de açıkça söylüyor. Yani işin içinde ciddi bir hız baskısı var, o kesin.
Terafab temsilcilerinin Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research ve Samsung Electronics gibi sektör devleriyle temas kurduğu belirtiliyor.
Hatta dikkat çeken bir detay var: Musk’ın ekibinin bir şirkete resmi tatilde ulaşıp pazartesiye kadar fiyat teklifi istediği iddia ediliyor. Açıkçası bu yaklaşım, projenin neden “ışık hızında” ilerlediğini anlatmaya yetiyor.
İlginç olan şu: Bu kadar hızlı ilerleyen bir projede nihai ürünle ilgili detaylar hâlâ belirsiz. Tedarikçilerden hızlı fiyat ve teslimat bilgisi istenirken, üretilecek çiplerin teknik özellikleri konusunda oldukça sınırlı bilgi paylaşılıyor.
Musk, bu projeden ilk kez 2025’in sonlarına doğru söz etmişti. Terafab ise yalnızca beş ay sonra, Mart 2026’da resmen başlatıldı. Başlangıç yatırımı 20 milyar dolar.
Ama sektör uzmanları daha büyük düşünüyor. Bu ölçekte bir girişimin toplam maliyetinin 5 trilyon doları aşabileceği konuşuluyor. Eğer bu tahminler doğruysa, Terafab şimdiye kadar planlanan en büyük endüstriyel projelerden biri olabilir.
Projenin duyurulmasından kısa süre sonra Intel’in de Terafab’a dahil olduğu açıklandı. Şirket, bu iş birliğiyle yıllık 1 terawatt hesaplama gücü üretme hedefini hızlandırmayı planlıyor.
Intel’in projedeki rolü henüz net değil ama etkisi şimdiden hissedildi. Şirketin piyasa değeri yükseldi ve son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan işin gerçekçi tarafını hatırlatanlar da var. TSMC CEO’su C.C. Wei, yeni bir yarı iletken fabrikasının kurulmasının en az 2-3 yıl sürdüğünü söylüyor.