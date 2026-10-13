Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

2024 SEÇİMLERİNDE DE 288 MİLYON DOLAR HARCAMIŞTI

Elon Musk'ın ABD siyasetine yaptığı yüksek tutarlı bağışlar yeni değil. Milyarder iş insanı, Kasım 2024'teki seçimlerde Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar aktarmıştı. Musk, bu tutarla 2024 seçimlerinin en fazla siyasi bağış yapan ismi olmuştu. 3 Kasım'daki ara seçimler için açıklanan en az 276 milyon dolarlık yeni destek de önceki seçim dönemindeki bağış miktarına oldukça yaklaştı.