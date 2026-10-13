Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

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İstanbul
ABD'de Kongre ara seçimleri yaklaşırken milyarder iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçilere yaptığı dev bağışla gündeme geldi. Musk'ın 3 Kasım'daki seçimler öncesinde partiye aktardığı para en az 276 milyon dolara ulaştı. CNN'in haberine göre Musk, yaz aylarından bu yana yaptığı bağışlarla Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde bilinen en büyük mali destekçisi oldu. Musk tarafından kurulan siyasi eylem komitesi America PAC'in sözcüsü de açıklanan bağış miktarını doğruladı.
Musk'ın seçimlere yönelik mali desteğinde en büyük paylardan biri Senato yarışına ayrıldı. Toplam bağışın 158 milyon dolarlık bölümü, Cumhuriyetçi adayları destekleyen önemli siyasi eylem komitelerinden Senato Liderlik Fonu'na aktarıldı. Böylece Musk, seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçilerin kampanyalarına sağladığı finansmanla bir kez daha öne çıktı.
Elon Musk'ın ABD siyasetine yaptığı yüksek tutarlı bağışlar yeni değil. Milyarder iş insanı, Kasım 2024'teki seçimlerde Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar aktarmıştı. Musk, bu tutarla 2024 seçimlerinin en fazla siyasi bağış yapan ismi olmuştu. 3 Kasım'daki ara seçimler için açıklanan en az 276 milyon dolarlık yeni destek de önceki seçim dönemindeki bağış miktarına oldukça yaklaştı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato için sandık başına gidilecek. Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı yeniden belirlenecek. 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri için oy kullanılacak.