Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:46
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

ABD'de Kongre ara seçimleri yaklaşırken milyarder iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçilere yaptığı dev bağışla gündeme geldi. Musk'ın 3 Kasım'daki seçimler öncesinde partiye aktardığı para en az 276 milyon dolara ulaştı. CNN'in haberine göre Musk, yaz aylarından bu yana yaptığı bağışlarla Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde bilinen en büyük mali destekçisi oldu. Musk tarafından kurulan siyasi eylem komitesi America PAC'in sözcüsü de açıklanan bağış miktarını doğruladı.

2
Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

158 MİLYON DOLAR SENATO İÇİN AYRILDI

Musk'ın seçimlere yönelik mali desteğinde en büyük paylardan biri Senato yarışına ayrıldı. Toplam bağışın 158 milyon dolarlık bölümü, Cumhuriyetçi adayları destekleyen önemli siyasi eylem komitelerinden Senato Liderlik Fonu'na aktarıldı. Böylece Musk, seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçilerin kampanyalarına sağladığı finansmanla bir kez daha öne çıktı.

3
Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

2024 SEÇİMLERİNDE DE 288 MİLYON DOLAR HARCAMIŞTI

Elon Musk'ın ABD siyasetine yaptığı yüksek tutarlı bağışlar yeni değil. Milyarder iş insanı, Kasım 2024'teki seçimlerde Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar aktarmıştı. Musk, bu tutarla 2024 seçimlerinin en fazla siyasi bağış yapan ismi olmuştu. 3 Kasım'daki ara seçimler için açıklanan en az 276 milyon dolarlık yeni destek de önceki seçim dönemindeki bağış miktarına oldukça yaklaştı.

4
Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek! Bağış miktarı dudak uçuklattı

ABD'DE GÖZLER 3 KASIM SEÇİMLERİNDE

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato için sandık başına gidilecek. Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı yeniden belirlenecek. 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri için oy kullanılacak.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.