Elon Musk'tan Kamala Harris eleştirisi: Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var 

21 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:13

Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu: Buz küpünün içinde donmuş gibi görünüyor

Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu: Buz küpünün içinde donmuş gibi görünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adaylığından çekilmesinin ardından aday olan Kamala Harris'e ABD'li milyarder Elon Musk'tan eleştiri geldi.

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği desteği gizlemeyen Musk, Harris'i ekmek kuyruklarıyla eleştirdi.

X'te Kamala Harris karşıtı bir hesabın "Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları; yüzde 28 kurumlar vergisi, yüzde 44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi" sözleriyle yapılan paylaşımı kendi hesabından retweet'leyen Musk'ın eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.

MUSK: BU YOLUN SONU EKMEK KUYRUKLARI...

Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Musk, "Bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür" diye yorumda bulundu.