Elon Musk'tan Kamala Harris eleştirisi: Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:13
ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Kamala Harris'i eleştirdi. X hesabından paylaşım yapan Musk, "Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adaylığından çekilmesinin ardından aday olan Kamala Harris'e ABD'li milyarder Elon Musk'tan eleştiri geldi.
Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği desteği gizlemeyen Musk, Harris'i ekmek kuyruklarıyla eleştirdi.
X'te Kamala Harris karşıtı bir hesabın "Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları; yüzde 28 kurumlar vergisi, yüzde 44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi" sözleriyle yapılan paylaşımı kendi hesabından retweet'leyen Musk'ın eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.
MUSK: BU YOLUN SONU EKMEK KUYRUKLARI...
Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Musk, "Bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür" diye yorumda bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com