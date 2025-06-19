Elon Musk’tan medyaya meydan okuma: Uyuşturucu testini paylaştı

X'in ve Tesla'nın sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk kendisinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Musk, yaptığı paylaşımda uyuşturucu kullanımına dair test sonuçlarını kamuya açık etti.

KETAMİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Musk’ın 11 Haziran tarihli raporunun da dahil olduğu paylaşımda, NYT’nin iddia ettiği üzere “2024’te yoğun şekilde kullandığı” öne sürülen ketamin maddesinin de negatif çıktığı dikkat çekti. Paylaşımda WSJ ve NYT’yi doğrudan etiketleyen Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." dedi

20 milyonu aşan görüntüleme alan paylaşım, 208 binden fazla beğeni ve 16 bini aşkın yorum aldı

New York Times ise Musk’ın çıkışına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında yayımladığımız makalede ortaya koyduklarımızla çelişen herhangi bir bilgi ya da belge sunmuş değil. Gazeteciliğimizin arkasındayız." denildi.