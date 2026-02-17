Elon Musk’tan servet açıklaması! Nakit varlığı dudak uçuklattı

Kategoriler
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın mevcut net servetinin yaklaşık 850 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın en zengin insanı unvanını açık ara farkla elinde tutan Musk, listedeki bir sonraki kişiden açık ara önde bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Musk, trilyoner olma potansiyeli hakkında yapılan bir paylaşıma, "Net servetim neredeyse tamamen Tesla ve SpaceX'teki sahiplik paylarımdan kaynaklanıyor. Nakit param %0,1'den az." ifadeleriyle cevap verdi.
İlginç bir şekilde, Tesla, SpaceX ve xAI değerlemelerindeki artışların ardından, Musk'ın net servetinin Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık 850 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Hesaba vurulduğunda, 850 milyar doların %0,1'i 850 milyon dolara denk geliyor.
Bu hesapla Musk'ın 850 milyon dolar nakite sahip olduğu sonucuna varılıyor.
