Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Elon Musk’tan servet açıklaması! Nakit varlığı dudak uçuklattı

Teknoloji devi SpaceX ile Tesla'nın sahibi teknoloji girişimcisi Elon Musk, servetinin büyük çoğunluğunun hisse senetlerinden geldiğini belirterek nakit oranının %0,1'den az olduğunu açıkladı. Bu oranla Musk'ın 850 milyon dolar civarında nakdi olduğu tahmin ediliyor.

Elon Musk'tan servet açıklaması! Nakit varlığı dudak uçuklattı
Teknoloji milyarderi 'ın mevcut net servetinin yaklaşık 850 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın en zengin insanı unvanını açık ara farkla elinde tutan Musk, listedeki bir sonraki kişiden açık ara önde bulunuyor.

Elon Musk’tan servet açıklaması! Nakit varlığı dudak uçuklattı

Elon Musk'ın net servetinin yaklaşık 850 milyar dolar olduğu ve bu servetin büyük çoğunluğunun Tesla ve SpaceX'teki sahiplik paylarından kaynaklandığı belirtiliyor.
Elon Musk'ın mevcut net serveti yaklaşık 850 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Musk'ın net servetinin neredeyse tamamı Tesla ve SpaceX'teki sahiplik paylarından geliyor.
Musk'ın nakit parasının toplam servetinin %0,1'inden az olduğu ifade ediliyor.
Yapılan hesaplamaya göre, 850 milyar doların %0,1'i 850 milyon dolara denk geliyor.
Tesla, SpaceX ve xAI değerlemelerindeki artışların ardından Musk'ın net servetinin Şubat 2026 itibarıyla 850 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Musk, trilyoner olma potansiyeli hakkında yapılan bir paylaşıma, "Net servetim neredeyse tamamen ve 'teki sahiplik paylarımdan kaynaklanıyor. Nakit param %0,1'den az." ifadeleriyle cevap verdi.

Elon Musk’tan servet açıklaması! Nakit varlığı dudak uçuklattı

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR NAKİTE SAHİP

İlginç bir şekilde, Tesla, SpaceX ve xAI değerlemelerindeki artışların ardından, Musk'ın net servetinin Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık 850 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Hesaba vurulduğunda, 850 milyar doların %0,1'i 850 milyon dolara denk geliyor.

Bu hesapla Musk'ın 850 milyon dolar nakite sahip olduğu sonucuna varılıyor.

