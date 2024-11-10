Emekli adam yemeğini yiyip kayıplara karıştı! Restoran yönetimi hasılata baktığında şoke oldu: Bütün ülke onu arıyor

10 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:11

Tayland'da seçkin restoranlardan Neua Luan Luan'da yemek yiyen 70'li yaşlarındaki bir emekli adam, 2.000 baht (yaklaşık 2 bin TL) tutarındaki hesabı ödeyip restorandan çıktı. Akşam restoran tarafından yapılan gün sonu hasılat sayımı sırasında ortaya çıkan ödeme restoran yönetimini şoke etti.

Tayland​'da yaşayan bir adam ülkenin seçkin restoranlarından biri olan Neua Luan Luan'a giderek, servis edilen yiyecek ve tatlıları tükettikten sonra 2 bin baht (yaklaşık 2 bin lira) tutarındaki hesabı ödemek için kredi kartını çıkardı.

Ödemesini yaptıktan sonra restorandan ayrılan adam kayıplara karışırken, restoranın gün sonu kapanışında yapılan hasılatın kontrolü sırasında restoran yönetimi 200 bin lira tutarındaki ödeme fişini görünce şaşkına döndü.

Söz konusu fişin bir yanlışlık sonucu oluşabileceğini, restoranda hiçbir zaman 200 bin lira tutarında bir hesap kesilmediğini belirten yetkililer, hesabın ödendiği saatleri güvenlik kamerasıyla kontrol etti ve hesabın yaşlı adama ait olduğunu tespit etti.

ADAMI BULABİLMEK İÇİN İLAN AÇTILAR

Restoran, yanlışlığın anlaşılmasının ardından müşterinin yerini tespit etmek ve fazla ödenen tutarı iade edebilmek için ödemeyi işleme koyan banka ile harekete geçti.

Ancak banka, kişisel verileri paylaşamayacağını belirterek restoranın talebini reddetti. Yaşlı adamı bulma konusunda çaresiz duruma düşen yetkililer, Facebook hesapları üzerinden ilan paylaşarak 70'li yaşlardaki yaşlı adamı aradıklarını duyurdu.

Mesajda "Neua Luan Luan, Ratchaphruek şubesinde akşam 19.50'de yemek yiyen bir müşteriyi arıyoruz. Müşteri 2 bin baht yerine, 200 bin baht tutarında fazla hesap ödedi" ifadelerine yer verildi.

Restoran yönetimi, ilandan 3 gün sonra yaptıkları güncelleme ile yaşlı adama hala ulaşamadıklarını belirterek, yardımlara açık olduklarını yineledi.