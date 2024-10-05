Emmanuel Macron'dan İsrail'i kızdıracak çağrı: Silah sevkiyatı durdurulsun

05 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:05

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de katliamlar gerçekleştiren İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu. Öte yandan Macron, Fransa'nın İsrail'e hiçbir silah göndermediğini sözlerine ekledi.

BM duyurdu: İsrail Gazze'de yine okulları hedef aldı! Çok sayıda ölü var

BM duyurdu: İsrail Gazze'de yine okulları hedef aldı! Çok sayıda ölü var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

"SİVİL HALKI FEDA EDEREK TERÖRLE MÜCADELE ETMİYORUZ"

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi.

Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.