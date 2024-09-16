Emmy Ödülleri açıklandı: Shogun ve Baby Reindeer damga vurdu

16 Eylül 2024 07:23 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 07:24

Televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu. Seneye damga vuran dizilerden Shogun 5, Baby Reindeer 4 dalda ödül aldı.

Emmy Ödülleri’nin 76’ıncısı düzenlenen törenle bu gece sahiplerini buldu. Dizilerin en iyilerinin seçildiği gecede En İyi Drama alanında ödülü Shogun aldı. Yılın en çok konuşulan işlerinden olan Baby Reinder ise mini dizi dalındaki tüm ana ödülleri aldı.

Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen tören baba oğul Eugene Levy ve Dan Levy sunumuyla ekranlara geldi.

İŞTE ÖDÜL ALAN YAPIMLAR

En İyi Drama Dizisi Shogun

En İyi Komedi Dizisi Hacks

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi Baby Reindeer

En İyi Aktör - Drama Hiroyuki Sanada - Shogun

En İyi Aktrist - Drama Anna Sawai - Shogun

En İyi Aktör - Komedi Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi Jean Smart - Hacks

En İyi Aktör - Mini Dizi Richard Gadd - Baby Reindeer

En İyi Aktrist - Mini Dizi: Jodie Foster - True Detective: Night Country



