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En az 300 kiloluk altın külçeleri kaçırmaya çalışırken yakalandı! Yaşlı kadını Interpol kırmızı bültenle arıyordu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ekim 2024 16:45 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:14
En az 300 kiloluk altın külçeleri kaçırmaya çalışırken yakalandı! Yaşlı kadını Interpol kırmızı bültenle arıyordu

Yunanistan'da bulunan Atina Havalimanı'nda 64 yaşındaki Vietnamlı kadın, en az 300 kiloluk altın külçeleri kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kadının Interpol tarafından altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranması olduğu öğrenildi. 

Yunan polisi, Atina Havalimanı'nda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan altın kaçakçısı Vietnamlı kadını yakaladı. 64 yaşındaki kadının en az 300 kiloluk altın külçeleri, buz taşımak için kullanılan araçlara sakladığı anlaşıldı. 

Yunanistan'da yaşayan kadının altın kaçakçılığı için büyük bir kısmını akrabalarının oluşturduğu bir grup suç ortağıyla birlikte çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

En az 300 kiloluk altın külçeleri kaçırmaya çalışırken yakalandı! Yaşlı kadını Interpol kırmızı bültenle arıyordu - 1. Resim

ALTIN KÜLÇELERDEKİ İZLERİ SİLDİ

Polis açıklamasında, “kaçakçılık grup, tespit ve tanımlamadan kaçınmak için gümrük kontrolü olmayan noktalardan geçtiler. Ayrıca külçelerin üzerindeki harfleri ve ayırt edici işaretleri de sildiler” dedi.

Adı açıklanmayan 64 yaşındaki kadın için geçen yıl Vietnam adına Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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