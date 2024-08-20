En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

20 Ağustos 2024 12:50 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:50

Maymun çiçeği alarmı! Uzman isim tek tek sıraladı: En çok iki grup etkilenecek

Maymun çiçeği alarmı! Uzman isim tek tek sıraladı: En çok iki grup etkilenecek

Dünyada endişeye neden olan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ölü sayısı her geçen gün artıyor. Yıl başından bu yana ülkede en az 570 kişi M çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, 2024 yılı içerisinde 16 bin 700 doğrulanmış ya da şüpheli M çiçeği virüsü vakası tespit edildiğini söyledi.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ 17 AFRİKA ÜLKESİNDE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika kıtasında acil durum ilan etmesine neden olan M çiçeği virüsü, 17 Afrika ülkesine sıçradı. KDC Sağlık Bakanı Kamba, özellikle 15 yaş altı çocuklar başta olmak üzere genç nüfusu etkilediğini ifade etti.

Öte yandan KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında M çiçeği salgını ilan edilmişti.

AVRUPA'DA DA MAYMUN ÇİÇEĞİ GÖRÜLDÜ

İsveç, geçtiğimiz günlerde ülkesinde bir maymun çiçeği vakasına rastlandığını açıkladı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, söz konusu kişinin Afrika’da şu anda büyük bir mpox Clade I salgınının yaşandığı bir bölgede bulunduğu sırada hastalığa yakalandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının artmasından endişe ediyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği salgınının 20 yıldır Kongo'da olduğunu, yeni bir hastalık olmadığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Temmuz 2022'de bugünkü gibi acil durum ilanı yaptığını kaydeden Memişoğlu, Mayıs 2023'e kadar bu ilanın devam ettiğini, o zaman da Avrupa ve Türkiye'de birkaç vaka görüldüğünü anımsattı.

Memişoğlu, "Şu an bizde yok. Şimdi farklı bir versiyonla 2024'te yeniden aynı bölgede görülüyor. Bu hastalık normalde o bölgede zaten görülen bir tür. Bu, daha çabuk bulaştığı, temas yoluyla bulaştığı söylenen bir çeşidi. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.