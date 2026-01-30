En büyük küresel riskler belli oldu! 2026’da sistem yeniden şekilleniyor

Analiz için Dünya Ekonomik Forumu, 2026'daki en acil küresel riskler konusunda 1.300'den fazla uzmana anket uyguladı. Araştırmada ‘’2026 yılında küresel ölçekte önemli bir krize yol açma olasılığı en yüksek olan riski seçin." sorusu soruldu. İşte küresel en büyük riskler...