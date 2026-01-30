En büyük küresel riskler belli oldu! 2026’da sistem yeniden şekilleniyor

Kategoriler
Dünya genelinde 2026 yılında ülkelerin karşı karşıya olduğu en büyük riskler açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre küresel riskler iş gücü piyasalarını ve ulusal rekabeti gücünü doğrudan etkiliyor. İşte liste...
Yapay zekâdaki hızlı gelişmelerden savaş sonrası ekonomik düzendeki değişimlere kadar birçok etken küresel sistemi yeniden şekillendiriyor. Bu değişimler hızlandıkça artan riskler de beraberinde geliyor.
Küresel risklerle İş gücü piyasaları ve ulusal rekabet gücünü olumsuz etkileniyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Küresel Riskler Raporu'ndaki verilere dayanarak 2026 yılında dünyanın önde gelen riskleri gösterildi.
Analiz için Dünya Ekonomik Forumu, 2026'daki en acil küresel riskler konusunda 1.300'den fazla uzmana anket uyguladı. Araştırmada ‘’2026 yılında küresel ölçekte önemli bir krize yol açma olasılığı en yüksek olan riski seçin." sorusu soruldu. İşte küresel en büyük riskler...
Jeoekonomik çatışma
Silahlı çatışma
Aşırı hava olayları
Toplumsal kutuplaşma
Dezenformasyon
Ekonomik gerileme
Yapay zekanın olumsuzlukları
Siber güvensizlik
Eşitsizlik
İşsizlik
Stratejik kaynaklar
Doğal kaynak kıtlığı
Borç
Tedarik zincirindeki aksamalar
Sağlık ve refah düzeyinde düşüş
Göç ve yer değiştirme
Biyolojik, kimyasal veya nükleer silahlar veya tehlikeler
Bulaşıcı hastalıklar
Yasa dışı faaliyetler
Sansür