En büyük küresel riskler belli oldu! 2026’da sistem yeniden şekilleniyor

Ocak 30, 2026 12:04
1
En büyük küresel riskler

Dünya genelinde 2026 yılında ülkelerin karşı karşıya olduğu en büyük riskler açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre küresel riskler iş gücü piyasalarını ve ulusal rekabeti gücünü doğrudan etkiliyor. İşte liste...

2
küresel sistem

Yapay zekâdaki hızlı gelişmelerden savaş sonrası ekonomik düzendeki değişimlere kadar birçok etken küresel sistemi yeniden şekillendiriyor. Bu değişimler hızlandıkça artan riskler de beraberinde geliyor.

3
İş gücü

Küresel risklerle İş gücü piyasaları ve ulusal rekabet gücünü olumsuz etkileniyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Küresel Riskler Raporu'ndaki verilere dayanarak 2026 yılında dünyanın önde gelen riskleri gösterildi.

4
Dünya Ekonomik Forumu

Analiz için Dünya Ekonomik Forumu, 2026'daki en acil küresel riskler konusunda 1.300'den fazla uzmana anket uyguladı. Araştırmada ‘’2026 yılında küresel ölçekte önemli bir krize yol açma olasılığı en yüksek olan riski seçin." sorusu soruldu. İşte küresel en büyük riskler...

5
Jeoekonomik çatışma

Jeoekonomik çatışma

6
Silahlı çatışma

Silahlı çatışma

7
Aşırı hava olayları

Aşırı hava olayları

8
Toplumsal kutuplaşma

Toplumsal kutuplaşma 

9
Dezenformasyon

Dezenformasyon

10
Ekonomik gerileme

Ekonomik gerileme

11
Yapay zeka

Yapay zekanın olumsuzlukları

12
Siber güvensizlik

Siber güvensizlik

13
Eşitsizlik

Eşitsizlik

14
İşsizlik

İşsizlik

15
petrol

Stratejik kaynaklar

16
Doğal kaynak kıtlığı

Doğal kaynak kıtlığı

17
para

Borç

18
Tedarik zincirindeki aksamalar

Tedarik zincirindeki aksamalar

19
sağlık

Sağlık ve refah düzeyinde düşüş

20
Göç

Göç ve yer değiştirme

21
Nükleer silah

Biyolojik, kimyasal veya nükleer silahlar veya tehlikeler

22
Bulaşıcı hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklar

23
Yasa dışı faaliyetler

Yasa dışı faaliyetler

24
Sansür

Sansür

