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 | Berkay Alptekin

En çok aranan çete elebaşıydı! 'Fito' aylar sonra yakalandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un tarihindeki en çok aranan suç örgütü elebaşı olan Fito'nun (Adolfo Macias Salazar) güvenlik güçleri tarafından yakalandığını belirtildi. Güvenlik güçleri, Adolfo Macias Salazar'ı 17 aylık takip sonucu yakaladı.

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En çok aranan çete elebaşıydı! 'Fito' aylar sonra yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:37

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Los Choneros adlı suç örgütünün elebaşı olan Fito, ülkenin başkenti Kito’ya 400 kilometre mesafedeki liman şehri Manta’da yer alan bir sığınağın içine gizlenmiş haldeyken ele geçirildi.

Yetkililer, polis ve askerin ortaklaşa düzenlediği operasyonun yaklaşık 10 saat sürdüğünü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Polislerimize ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Daha fazlası da düşecek. Ülkemizi geri alacağız, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yerel basında ABD'de hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Fito'nun gelecek günlerde iade edileceği yazıldı.

En çok aranan çete elebaşıydı! 'Fito' aylar sonra yakalandı

FİTO'NUN FİRARI

Fito, cinayet, organize suç örgütü kurma, yasa dışı silah bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası almıştı.

Cezasının 12 yılını tamamlayan Fito, Guayaquil Bölge Hapishanesi'nde 7 Ocak 2024’te çıkan bir isyandan faydalanarak firar etmişti.

Kaçışın ardından ülke genelindeki hapishanelerde isyan ve şiddet olayı yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Fito’nun kaçışı ve polis araçlarına yönelik bombalı saldırılar sonrası hükümet, 9 Ocak’ta 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

En çok aranan çete elebaşıydı! 'Fito' aylar sonra yakalandı

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