En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke ağızları açık bıraktı

İran’da yaşanan protestolar ve gerginliğin ardından ABD tarafından yapılan açıklamalar gözlerin bir kez daha bölgeye çevrilmesine neden oldu. İran’ın askeri gücü ve ticaret yaptığı ülkeler sık sık gündeme gelirken bu sefer de en çok İranlının yaşadığı ülkeler dünya gündemine oturdu. International Organization For Migration tarafından açıklanan verilerle hazırlanan listede ilk sıradaki ülke ise büyük bir şaşkınlık yarattı.