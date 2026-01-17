En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke ağızları açık bıraktı

Kategoriler
İran’da yaşanan protestolar ve gerginliğin ardından ABD tarafından yapılan açıklamalar gözlerin bir kez daha bölgeye çevrilmesine neden oldu. İran’ın askeri gücü ve ticaret yaptığı ülkeler sık sık gündeme gelirken bu sefer de en çok İranlının yaşadığı ülkeler dünya gündemine oturdu. International Organization For Migration tarafından açıklanan verilerle hazırlanan listede ilk sıradaki ülke ise büyük bir şaşkınlık yarattı.
İran’daki göç hareketli son yıllarda dikkat çekici hale geldi. Rejim karşıtı on binlerce kişi çareyi ülkeyi terk etmekte bulurken, İranlılar artık dünyanın hemen her bölgesinde görülür hale geldi. Diğer yandan farklı ülkelerde hayatına devam eden İranlılar, ekonomi, güvenlik, eğitim ve siyaset gibi farklı gerekçelerle ana vatanlarından uzaklaştıklarını ifade etti. Farklı nedenlerle farklı ülkelerde yaşamayı tercih eden İranlıların en çok yaşadığı yer ise duyan herkesi şaşkına çevirdi.
Yaklaşık 90 milyonluk bir nüfusa sahip olan İran’da son zamanlarda göç dalgaları daha çok konuşulur hale geldi. ABD, Kolombiya’ya yapılan operasyonun ardından şimdi de İran ile ilgili sert açıklamalarda bulunurken en son İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi getirileceği duyuruldu. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle bölgede sular ısınıyor, çıkan protestolar ülkeyi kaosa sürüklüyor. Pek çok kişi de yurt dışına göç etmenin hayalini kuruyor. Bu kapsamda International Organization For Migration tarafından paylaşılan mevcut verilerle en fazla İranlının yaşadığı ülkeler ortaya çıktı…
25) İSPANYA
Tahmini İranlı nüfusu 12.000
24) YENİ ZELANDA
Tahmini İranlı nüfusu 12.000
23) HİNDİSTAN
Tahmini İranlı nüfusu 12.760
22) GÜRCİSTAN
Tahmini İranlı nüfusu 16.000
21) BELÇİKA
Tahmini İranlı nüfusu 20.000
20) İSVİÇRE
Tahmini İranlı nüfusu 20.000
19) NORVEÇ
Tahmini İranlı nüfusu 20.000
18) KATAR
Tahmini İranlı nüfusu 20.000
17) MALEZYA
Tahmini İranlı nüfusu 30.000
16) İTALYA
Tahmini İranlı nüfusu 30.532
15) DANİMARKA
Tahmini İranlı nüfusu 32.700
14) AVUSTURYA
Tahmini İranlı nüfusu 40.000
13) HOLLANDA
Tahmini İranlı nüfusu 52.000
12) AVUSTRALYA
Tahmini İranlı nüfusu 70.899
11) IRAK
Tahmini İranlı nüfusu 110.920
10) BİRLEŞİK KRALLIK
Tahmini İranlı nüfusu 114.432
9) FRANSA
Tahmini İranlı nüfusu 118.300
8) TÜRKİYE
Tahmini İranlı nüfusu 126.640
7) İSVEÇ
Tahmini İranlı nüfusu 126.700
6) İsrail
Tahmini İranlı nüfusu 250.000
5) KANADA
Tahmini İranlı nüfusu 280.805
4) ALMANYA
Tahmini İranlı nüfusu 336.000
3) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
Tahmini İranlı nüfusu 357.000
2) KUVEYT
Tahmini İranlı nüfusu 400.000
1) ABD
Tahmini İranlı nüfusu 1.500.000