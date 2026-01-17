Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke ağızları açık bıraktı

Ocak 17, 2026 12:44
1
En fazla İranlının yaşadığı ülkeler

İran’da yaşanan protestolar ve gerginliğin ardından ABD tarafından yapılan açıklamalar gözlerin bir kez daha bölgeye çevrilmesine neden oldu. İran’ın askeri gücü ve ticaret yaptığı ülkeler sık sık gündeme gelirken bu sefer de en çok İranlının yaşadığı ülkeler dünya gündemine oturdu. International Organization For Migration tarafından açıklanan verilerle hazırlanan listede ilk sıradaki ülke ise büyük bir şaşkınlık yarattı.

2
En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke ağızları açık bıraktı

İran’daki göç hareketli son yıllarda dikkat çekici hale geldi. Rejim karşıtı on binlerce kişi çareyi ülkeyi terk etmekte bulurken, İranlılar artık dünyanın hemen her bölgesinde görülür hale geldi. Diğer yandan farklı ülkelerde hayatına devam eden İranlılar, ekonomi, güvenlik, eğitim ve siyaset gibi farklı gerekçelerle ana vatanlarından uzaklaştıklarını ifade etti. Farklı nedenlerle farklı ülkelerde yaşamayı tercih eden İranlıların en çok yaşadığı yer ise duyan herkesi şaşkına çevirdi.

3
En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke ağızları açık bıraktı

Yaklaşık 90 milyonluk bir nüfusa sahip olan İran’da son zamanlarda göç dalgaları daha çok konuşulur hale geldi. ABD, Kolombiya’ya yapılan operasyonun ardından şimdi de İran ile ilgili sert açıklamalarda bulunurken en son İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi getirileceği duyuruldu. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle bölgede sular ısınıyor, çıkan protestolar ülkeyi kaosa sürüklüyor. Pek çok kişi de yurt dışına göç etmenin hayalini kuruyor. Bu kapsamda International Organization For Migration tarafından paylaşılan mevcut verilerle en fazla İranlının yaşadığı ülkeler ortaya çıktı…

4
İSPANYA

EN FAZLA İRANLININ YAŞADIĞI ÜLKELER

25)  İSPANYA

Tahmini İranlı nüfusu 12.000

5
YENİ ZELANDA

24)  YENİ ZELANDA

Tahmini İranlı nüfusu 12.000

6
HİNDİSTAN

23)  HİNDİSTAN

Tahmini İranlı nüfusu 12.760

7
GÜRCİSTAN

22)  GÜRCİSTAN

Tahmini İranlı nüfusu 16.000

8
BELÇİKA

21)  BELÇİKA

Tahmini İranlı nüfusu 20.000

9
İSVİÇRE

20)  İSVİÇRE

Tahmini İranlı nüfusu 20.000

10
En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke ağızları açık bıraktı

19)  NORVEÇ

Tahmini İranlı nüfusu 20.000

11
KATAR

18)  KATAR

Tahmini İranlı nüfusu 20.000

12
MALEZYA

17)  MALEZYA

Tahmini İranlı nüfusu 30.000

13
İTALYA

16)  İTALYA

Tahmini İranlı nüfusu 30.532

14
DANİMARKA

15)  DANİMARKA

Tahmini İranlı nüfusu 32.700

15
AVUSTURYA

14)  AVUSTURYA

Tahmini İranlı nüfusu 40.000

16
HOLLANDA

13)  HOLLANDA

Tahmini İranlı nüfusu 52.000

17
AVUSTRALYA

12)  AVUSTRALYA

Tahmini İranlı nüfusu 70.899

18
IRAK

11)  IRAK

Tahmini İranlı nüfusu 110.920

19
BİRLEŞİK KRALLIK

10)  BİRLEŞİK KRALLIK

Tahmini İranlı nüfusu 114.432

20
FRANSA

9)  FRANSA

Tahmini İranlı nüfusu 118.300

21
TÜRKİYE

8)  TÜRKİYE

Tahmini İranlı nüfusu 126.640

22
İSVEÇ

7)  İSVEÇ

Tahmini İranlı nüfusu 126.700

23
İsrail

6)  İsrail

Tahmini İranlı nüfusu 250.000

24
KANADA

5)  KANADA

Tahmini İranlı nüfusu 280.805

25
ALMANYA

4)  ALMANYA

Tahmini İranlı nüfusu 336.000

26
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

3)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

Tahmini İranlı nüfusu 357.000

27
KUVEYT

2)  KUVEYT

Tahmini İranlı nüfusu 400.000

28
ABD

1)  ABD

Tahmini İranlı nüfusu 1.500.000

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.