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 | Ömer Faruk Dogan

"En sağlıklı insanım" diyordu, kansere yakalandı: Sebebini doktorlar açıkladı

"Tanıdığı en sağlıklı insan" olduğunu söyleyen 39 yaşındaki üç çocuk annesi Danni Duncan, beklenmedik bir şekilde bağırsak kanseri teşhisi aldı. Günlük sporunu aksatmayan, doğal beslenen, zararlı maddelerden uzak duran Duncan'ın bu hastalığa nasıl yakalandığı ise doktorların açıklamasıyla herkesi düşündürdü.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 11:18

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan ve sağlıklı bir yaşam süren 39 yaşındaki üç çocuk annesi Danni Duncan'a bağırsak kanseri teşhisi konuldu. "Tanıdığı en sağlıklı insan olduğunu" iddia eden Duncan'ın bu hastalığa yakalanma sebebini ise doktorları açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, günlük egzersizlerini aksatmayan, yüksek lifli ve doğal beslenmeye özen gösteren, alkol ve toksik ürün kullanımından uzak duran Duncan, hastalığını öğrendikten sonra Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ilk belirtilerin yalnızca alışılmadık bir yorgunluk olduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde iç kanamaya yol açan bir tümör tespit edildi ve sonrasında ameliyata alınarak bağırsağının bir bölümü ve apandisi çıkarıldı. Dokular üzerindeki analizler kanserin ikinci evrede olduğunu ortaya koydu; yani hastalık bağırsak dışına yayılmaya başlamıştı ancak henüz lenf bezlerine sıçramamıştı.

"En sağlıklı insanım" diyordu, kansere yakalandı: Sebebini doktorlar açıkladı

ÇOCUKLUĞUNDA YEDİĞİ GIDALARIN ETKİSİ OLABİLİR

Ancak asıl dikkat çeken açıklama, Duncan'ın cerrahından geldi. Cerrah, çocukken tüketilen işlenmiş ve kimyasal içerikli gıdaların, kırmızı etin yanmış halleri ile temizlik ürünlerine maruz kalmanın bugünkü kanser vakalarında etkili olabileceğini belirtti. Bu çevresel faktörlerin, o dönem fark edilmeyen ancak zamanla etkisini gösteren unsurlar olduğu vurgulandı.

Aldığı teşhisin ardından, çocukları olan ebeveynlere, "çocuklarınıza ultra işlenmiş gıdaları yedirmeyi bırakın" çağrıda bulundu:

"Ne yedirdiğiniz önemli. Çocuklarınıza kötü, işlem görmüş, içinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri yedirmeyi bırakın. Şu an iyi olabilirler ama gerçekten onlara ne yapıyorsunuz? Uzun vadede farkında olmadan çocuklarınıza zarar veriyorsunuz?"

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Sıkça Sorulan Sorular

Kanser nedir?
Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünmesi ve çoğalması sonucu oluşan bir hastalık grubudur. Normalde hücreler belirli bir düzen içinde büyür, çoğalır ve yaşlanınca ölür. Ancak kanserli hücreler bu düzeni bozar: ölmezler, sürekli çoğalırlar ve zamanla çevre dokulara zarar verirler.
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