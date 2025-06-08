"En sağlıklı insanım" diyordu, kansere yakalandı: Sebebini doktorlar açıkladı

"Tanıdığı en sağlıklı insan" olduğunu söyleyen 39 yaşındaki üç çocuk annesi Danni Duncan, beklenmedik bir şekilde bağırsak kanseri teşhisi aldı. Günlük sporunu aksatmayan, doğal beslenen, zararlı maddelerden uzak duran Duncan'ın bu hastalığa nasıl yakalandığı ise doktorların açıklamasıyla herkesi düşündürdü.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan ve sağlıklı bir yaşam süren 39 yaşındaki üç çocuk annesi Danni Duncan'a bağırsak kanseri teşhisi konuldu. "Tanıdığı en sağlıklı insan olduğunu" iddia eden Duncan'ın bu hastalığa yakalanma sebebini ise doktorları açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, günlük egzersizlerini aksatmayan, yüksek lifli ve doğal beslenmeye özen gösteren, alkol ve toksik ürün kullanımından uzak duran Duncan, hastalığını öğrendikten sonra Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ilk belirtilerin yalnızca alışılmadık bir yorgunluk olduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde iç kanamaya yol açan bir tümör tespit edildi ve sonrasında ameliyata alınarak bağırsağının bir bölümü ve apandisi çıkarıldı. Dokular üzerindeki analizler kanserin ikinci evrede olduğunu ortaya koydu; yani hastalık bağırsak dışına yayılmaya başlamıştı ancak henüz lenf bezlerine sıçramamıştı.

ÇOCUKLUĞUNDA YEDİĞİ GIDALARIN ETKİSİ OLABİLİR

Ancak asıl dikkat çeken açıklama, Duncan'ın cerrahından geldi. Cerrah, çocukken tüketilen işlenmiş ve kimyasal içerikli gıdaların, kırmızı etin yanmış halleri ile temizlik ürünlerine maruz kalmanın bugünkü kanser vakalarında etkili olabileceğini belirtti. Bu çevresel faktörlerin, o dönem fark edilmeyen ancak zamanla etkisini gösteren unsurlar olduğu vurgulandı.

Aldığı teşhisin ardından, çocukları olan ebeveynlere, "çocuklarınıza ultra işlenmiş gıdaları yedirmeyi bırakın" çağrıda bulundu:

"Ne yedirdiğiniz önemli. Çocuklarınıza kötü, işlem görmüş, içinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri yedirmeyi bırakın. Şu an iyi olabilirler ama gerçekten onlara ne yapıyorsunuz? Uzun vadede farkında olmadan çocuklarınıza zarar veriyorsunuz?"