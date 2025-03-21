Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Endonezya felaketi yaşıyor! Bir yandan deprem bir yandan yanardağ patlaması

Endonezya son bir haftadır felaketi yaşıyor. Art arda gelen doğal afetlere karşı yetkililer tehlike bölgesinin genişletildiğini bildirdi. Öte yandan, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağının patlaması sonucunda çevreye kül bulutları yayıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Endonezya felaketi yaşıyor! Bir yandan deprem bir yandan yanardağ patlaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 13:33

Asya ülkesi Endonezya'da Endonezya Jeoloji Ajansı, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, volkanik hareketlilik yaşanan yanardağın patlaması sonucu, yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi.

Ayrıca bölgede, son 7 gün içinde yüzlerce deprem meydana gelirken volkanik hareketlilikte de ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi.

TEHLİKE BÖLGESİ GENİŞLETİLDİ

Yetkililer, patlama uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkarırken, krater çevresinde daha önce 7 kilometre olarak belirlenen tehlike bölgesi, 8 kilometreye genişletildi.

Volkanik faaliyet nedeniyle Avustralya ile Bali Adası arasındaki bazı uçuşlar iptal edilirken, adaya yapılan diğer uluslararası ve iç hat uçuşları da ertelendi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu dokuz kişi ölmüş, düzinelerce kişi yaralanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en aktif volkanlarından Fuego Yanardağı patladı: Binlerce kişi risk altında!
Yanardağ lavlarının yanında kayak keyfi! İnanılmaz görüntüler
ETİKETLER
#deprem
#endonezya
#uçuş iptali
#volkanik patlama
#Lewotobi Laki-laki Yanardağı
#Tehlike Bölgesi
#Pasifik Ateş Çemberi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.