Endonezya ve Japonya'da deprem oldu: Hissedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Eylül 2024 03:47 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 03:49
Endonezya'nın Gorontalo kenti açıklarında ve Japonya'nın Torişima Adası yakınlarında deprem oldu. Hissedilen sarsıntı sonrası Japonya'da tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın Torişima Adası yakınlarında da 5,9 büyüklüğünde sarsıtı kaydedildi.
ENDONEZYA'DA DEPREM
Endonezya'daki depremin merkez üssü Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtildi 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın Tori̇şi̇ma Adası yakınlarında 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı