Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Hangi ülkelerde deprem riski daha az?

Sibirya, Kanada, İç Afrika ve Brezilya gibi eski çekirdek masifler üzerinde hemen hemen hiç bir deprem duyulmaz. Depremselliği en yüksek olan ülkeler ise Japonya, Batı Meksika, Malezya ve Filipinlerdir.