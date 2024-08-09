Endonezya'da akılalmaz olay! Neden evlenmediğini soran komşusunu vahşice öldürdü

09 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:01

Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

Şovu izlemeye gelen seyirciler şoke oldu! Orka kendi eğitmenini vahşice öldürdü

Şovu izlemeye gelen seyirciler şoke oldu! Orka kendi eğitmenini vahşice öldürdü

Endonezya'nın kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Parlindungan Siregar, 60 yaşındaki komşusu Asgim Irianto'yu sürekli olarak neden evli olmadığını sorması sebebiyle vahşice öldürdü.

Olay, 29 Temmuz akşamı saat 20:00 civarında kuzey Sumatra'daki Tapanuli Selatan'da meydana geldi. Siregar, emekli memur olan Irianto'ya tahta parçasıyla saldırdı.

CİNAYETİ PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Yardımcı polis komiseri Maria Marpaung'un açıklamasına göre, Irianto saldırıdan kaçmaya çalıştı fakat başına aldığı darbe sonucu yere düştü. Siregar, komşuları müdahale edene kadar 60 yaşındaki komşusuna tahta parçasıyla vurmaya devam etti.

Ağır yaralanan yaşlı adam, komşuları tarafından yerel bir sağlık merkezine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Siregar kısa süre sonra tutuklandı ve cinayeti planladığını itiraf etti. Polis, saldırının nedeninin Irianto'nun Siregar'ı bekar olduğu için sürekli alay etmesi olduğunu belirtti.

ÖNCEDEN DE İYİ ANLAŞAMIYORLARDI

Polis ayrıca, iki komşunun önceden de pek iyi anlaşamadığını ve tavuklarının birbirlerinin kümeslerine girmesi konusunda sık sık tartıştıklarını açıkladı