Endonezya’da altın madeninde heyelan: 11 ölü

08 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:09

İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin’de sel ve heyelan felaketi: 2 bini aşkın ev yıkıldı, çok sayıda ölü var!

Çin’de sel ve heyelan felaketi: 2 bini aşkın ev yıkıldı, çok sayıda ölü var!

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde heyelan meydana geldi. Heyelanda 11 işçi hayatını kaybederken Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, aşırı sağanak yağışın heyelana yol açtığını belirtti.

Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası'ndaki sağanağın heyelana yol açtığını bildirdi.

35 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Ilahude, heyelanda Bone Bolango bölgesindeki "yasa dışı" işletilen altın madeninde çalışan 35 işçinin toprak altında kaldığını açıkladı.

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini aktaran Ilahude, ekiplerin 11 kişinin cesedine ulaştığını kaydetti.

19 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ilahude, ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmakta zorlandığını ifade ederek, şu ana kadar 5 kişinin yaralı kurtarıldığını, kalan 19 kişi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, 6 Temmuz'dan bu yana bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurların Bone Bolango'daki beş köyde 3 metre yüksekliğe ulaşan sellere neden olduğunu, yaklaşık 300 evin ve 1000'den fazla kişinin bundan etkilendiğini söyledi.