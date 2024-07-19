Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Endonezya'da korku dolu anlar! Helikopter düştü: 5 kişi yaralı

Endonezya'da korku dolu anlar! Helikopter düştü: 5 kişi yaralı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:55
Endonezya&#039;da korku dolu anlar! Helikopter düştü: 5 kişi yaralı

Endonezya'nın Bali adasının Güney Kuta bölgesindeki Pecatu'da kayalıklara çarparak kırıma uğrayan helikopterde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken 2 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Endonezya'nın Bali adasının Güney Kuta bölgesindeki Pecatu'da kayalıklara çarparak kırıma uğrayan helikopterde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken 2 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre helikopterde pilot dışında 2’si Avustralya vatandaşı 4 kişi daha bulunuyordu. Arama kurtarma ekiplerince helikopterden çıkarılan ağır yaralı 3 kişinin bölgedeki Siloam Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Son dakika haberinin detayları birazdan...

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...