Endonezya'da korku dolu anlar! Helikopter düştü: 5 kişi yaralı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:55
Endonezya'nın Bali adasının Güney Kuta bölgesindeki Pecatu'da kayalıklara çarparak kırıma uğrayan helikopterde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken 2 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Endonezya'nın Bali adasının Güney Kuta bölgesindeki Pecatu'da kayalıklara çarparak kırıma uğrayan helikopterde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken 2 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre helikopterde pilot dışında 2’si Avustralya vatandaşı 4 kişi daha bulunuyordu. Arama kurtarma ekiplerince helikopterden çıkarılan ağır yaralı 3 kişinin bölgedeki Siloam Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı