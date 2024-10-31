Endonezya'da seçim kalabalığına dayanamayan köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

31 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:07

Endonezya'da yerel bir yönetici adayının seçim kampanyası için gittiği Banda adalarında kendisini karşılamak isteyen destekçilerinin üzerine çıktığı eski bir köprü ağırlığı taşıyamayarak çöktü. Çökme sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Endonezya'da yerel bir yönetici adayının seçim kampanyası sırasında kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski bir köprü çöktü. Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında Banda adalarını ziyaret eden Andi Munaswir'i karşılamak isteyen çok sayıda destekçisinin çıktığı deniz kenarındaki bir köprü dün çöktü. ÖLÜ VE YARALILAR VAR Kalabalığın ağırlığını taşıyamayan eski köprünün çökmesiyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberler Avrupa'yı sel aldı: Baraj duvarı ve köprü yıkıldı! Can kayıpları var ABD'de Müslüman liderler tarafını seçti: Vaatler sıralandı