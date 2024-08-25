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Endonezya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:42

Endonezya'nın Ternate Adası'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Ternate Adası'nda sel nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 10 ev ise ağır hasar aldı.

Endonezya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada ise, tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Endonezya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

BNPB Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, “İnsanları uyanık olmaya ve muhtemel sel baskınları konusunda yetkililerin talimatlarını takip etmeye çağırıyoruz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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