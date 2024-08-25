Endonezya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

25 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:42

Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Ternate Adası'nda sel nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 10 ev ise ağır hasar aldı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada ise, tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

BNPB Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, “İnsanları uyanık olmaya ve muhtemel sel baskınları konusunda yetkililerin talimatlarını takip etmeye çağırıyoruz” dedi.