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Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
12 May 2024 11:43 - Güncelleme : 12 May 2024 11:51
Endonezya&#039;da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde sel ve heyelan felaketi yaşandı. Facialarda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise halen aranıyor.

Brezilya'yı, Afganistan'ı vuran sel felaketi Endonezya'da da faciaya neden oldu. Şiddetli yağmurlar nedeniyle toprak kaymaları yaşandı, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise halen kayıp.

Eyalet kurtarma ekibinin şefi Abdul Malik Reuters'e yaptığı açıklamada, “28 kişi öldü ve hala kayıp olan dört kişiyi arıyoruz” dedi.

Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var - 1. Resim

BİRÇOK BÖLGE ETKİLENDİ

Ulusal afet yönetim ajansı BNPB yaptığı açıklamada, cumartesi gecesinden bu yana meydana gelen selin Tanah Datar bölgesine çamur getirdiğini ve beş alt bölgeyi etkilediğini söyledi. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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