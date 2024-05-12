Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
12 May 2024 11:43 - Güncelleme : 12 May 2024 11:51
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde sel ve heyelan felaketi yaşandı. Facialarda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise halen aranıyor.
Brezilya'yı, Afganistan'ı vuran sel felaketi Endonezya'da da faciaya neden oldu. Şiddetli yağmurlar nedeniyle toprak kaymaları yaşandı, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise halen kayıp.
Eyalet kurtarma ekibinin şefi Abdul Malik Reuters'e yaptığı açıklamada, “28 kişi öldü ve hala kayıp olan dört kişiyi arıyoruz” dedi.
BİRÇOK BÖLGE ETKİLENDİ
Ulusal afet yönetim ajansı BNPB yaptığı açıklamada, cumartesi gecesinden bu yana meydana gelen selin Tanah Datar bölgesine çamur getirdiğini ve beş alt bölgeyi etkilediğini söyledi.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri