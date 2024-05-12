Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var

12 May 2024 11:43 - Güncelleme : 12 May 2024 11:51

Brezilya'yı, Afganistan'ı vuran sel felaketi Endonezya'da da faciaya neden oldu. Şiddetli yağmurlar nedeniyle toprak kaymaları yaşandı, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise halen kayıp.

Eyalet kurtarma ekibinin şefi Abdul Malik Reuters'e yaptığı açıklamada, “28 kişi öldü ve hala kayıp olan dört kişiyi arıyoruz” dedi.

BİRÇOK BÖLGE ETKİLENDİ

Ulusal afet yönetim ajansı BNPB yaptığı açıklamada, cumartesi gecesinden bu yana meydana gelen selin Tanah Datar bölgesine çamur getirdiğini ve beş alt bölgeyi etkilediğini söyledi.