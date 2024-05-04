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04 May 2024 14:16 - Güncelleme : 04 May 2024 14:47

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, toprak kaymasının dün adanın Luwu bölgesinde etkili olduğunu belirterek, "Luwu'da sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

Sulawesi Adası'nın başka bir bölgesinde ise 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildiren Muhari, evlerden 100'den fazlasının ciddi hasar aldığını, 42'sinin sürüklendiğini kaydetti.

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var - 2. Resim

Yol ve köprülerin de hasar gördüğünü ifade eden Muhari, sel ve toprak kaymasından binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekti.

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

YAKIN BİR ZAMANDA TOPRAK KAYMASI YAŞANMIŞTI

Yağmur mevsimlerinde heyelanlara eğilimli olan Endonezya'da geçen aylarda da toprak kaymaları yaşanmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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