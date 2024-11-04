Endonezya'da yanardağ felaketi! Çevre köyler alev alev yandı: Çok sayıda kişi öldü

04 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:57

Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı gece saatlerinde 2 kez patladı. Bölge halkına felaketi yaşatan yanardağ patlaması nedeniyle en az 10 kişi öldü.

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Endonezya'da yanardağ felaketi yaşandı. Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı yerel saatle 01.27 ve 02.48'de patladı. Lav ve kül püskürten yanardağ çevre köylerde yangına neden oldu. Yanardağ felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ YANARDAĞ PATLAMASINDAN ETKİLENDİ

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yanardağda yaşanan patlamalardan 10 bin 295 kişinin etkilendiğini belirterek, birkaç köyün tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede alarm durumunun en üst seviyeye çıkarıldığını açıklayan Muhari, yerel halka ve turistlere kraterin 7 kilometre yarıçapındaki alanında faaliyet göstermemelerini söyledi.

Volkanoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ”Lewotobi Laki-Laki Dağı'ndaki volkanik faaliyetlerde önemli bir artış oldu” ifadeleri kullanılırken, yağmur kaynaklı lav taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu ve bölge halkına volkanik küllerden korunmak için maske takmaları söylendi.