Endonezya'da yüzbinlerce yıllık 'hobbit' bulundu! Tahmin edilenden daha kısa olabilirler

08 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:22

Endonezya'daki bir arkeolojik alanda yapılan kazı çalışmasında yakın zamanda bulunan bir çene kemiği, kol kemiği parçası ve dişler, yaklaşık 700 bin yıl önce yaşamış ve "hobbit" olarak adlandırılan küçük bir insan türünü ortaya çıkardı.

Adını J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden alan "hobbit"in, daha önce keşfedilen 60 bin ila 100 bin yıl öncesine ait ve yaklaşık 1 metre boyunda olan Homo floresiensis soyundan bile daha küçük olduğuna inanılıyor.

KOL KEMİĞİ PARÇASI SADECE 9 SANTİM

Yeni fosiller, Endonezya'nın Flores adasında, 20 yıl önce daha büyük hobbitin orijinal fosillerinin bulunduğu yerden 70 kilometre uzaklıktaki Mata Menge adlı bir bölgeden çıkarıldı.

Sadece 9 santim boyutundaki kol kemiği parçası ilk olarak poşetlendiğinde, bir timsaha ait olabilecek bir kemik parçası olarak düşünüldüğü belirtildi.

Biraz daha uzun olan "hobbit" Homo floresiensis 2003 yılında keşfedildiğinden beri bilim insanları kökenini merak ediyor.

Bulguları Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmanın eş yazarı Tokyo Üniversitesi'nden Yousuke Kaifu, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu kadar eski bir bölgede daha küçük bireyler bulacağımızı beklemiyorduk." dedi.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden evrimsel antropolog Dean Falk, araştırmanın "bunların çok küçük bireyler olduğunu ikna edici bir şekilde gösterdiğini" ekledi.

Bilim insanları, hobbitin biraz daha uzun olan Homo erectus'tan evrimleştiğine veya daha ilkel bir insan türünden geldiğine inandıklarını belirtti.