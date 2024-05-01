Endonezya'daki Ruang Yanardağı yeniden patladı! Bir adayı komple boşalttılar

01 May 2024 11:30 - Güncelleme : 01 May 2024 11:36

30 Mayıs 2024 günü geçe geç saatlerde Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, Ruang Yanardağı'nın lav ve kül püskürttüğü, alarm seviyesinin 3’ten 4’e çıkarıldığı bildirilmişti. Patlamanın ardından eyaletteki Sam Ratulangi Uluslararası Havaalanında tüm operasyonlar durduruldu.

ENDONEZYA'DAKİ YANARDAĞ YENİDEN PATLADI!

Akabinde ülke alarma geçti. Endonezya'daki, yetkililer çevre adalardaki sakinleri uyarırken Kuzey Sulawesi bölgesinde bulunan Sitaro Adası'ndaki tüm sakinleri tahliye etti. O anlar kameralara yansıdı. Bir ada komple boşaltıldı. Vatandaşlar sadece giyecek bir kaç kıyafet alıp evlerini feribotlarla terk ettiler.

Ruang Dağı, Endonezya'nın kuzeyinde bulunuyor. 1904 yılındaki faaliyet sonucu oluşan bir lav domuyla kısmen doldurulmuştur. O tarihten bu yana, lav domlarının oluşumu ve piroklastik akıntılarla birlikte volkanik aktivite gözlemlenmiştir.