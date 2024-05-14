Endonezya'yı 'soğuk lav' vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

14 May 2024 09:06 - Güncelleme : 14 May 2024 09:18

Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var

Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca kişi öldü, kayıplar var

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Endonezya'nın batısındaki Sumatra adasında patlayan bir yanardağın akan 'soğuk lav'ları ve su baskınları nedeniyle en az 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumartesi günü yağan şiddetli yağmurlar, Sumatra'daki en aktif yanardağ olan Marapi Dağı'ndan kül ve kayaların kaymasına sebep oldu. Oluşan çamur kayması, iki ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Hayatını kaybedenlerin yanı sıra bölgede bulunan 100'ü aşkın ev, cami ve kamu binası hasar gördü. 17 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi verildi.

"SU KAYNAMASINA BENZER BİR SES DUYDUM"

Yanardağın eteklerinden kayan volkanik madde ve çakıl taşlarından oluşan 'soğuk lavdan' nasıl kaçtıklarını anlatan, Agam bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Rina Devina, "Gök gürültüsü ve suyun kaynamasına benzer bir ses duydum. Bu, Marapi Dağı'ndan düşen büyük kayaların sesiydi. Ortalık zifiri karanlıktı; o yüzde cep telefonumu el feneri gibi kullandım. Yol çamurluydu; defalarca 'Tanrım, merhamet et' diye seslendim" ifadelerine yer verdi.

Komşusunun evinin kayalar sebebiyle yerle bir olduğunu anlatan Devina, dört komşusunun olayda hayatını kaybettiğini söyledi. Pazar günü öğle saatleri itibariyle ekipler su baskını ve çamur kaymasından en fazla etkilenen Agam'ın Canduang köyünde 19 kişinin cansız bedenine ulaştı. Komşu ilçe Tanah Datar'da da 9 kişi ölü bulundu.

5 Aralık 2023 tarihinde Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu 23 dağcı hayatını kaybetmişti. Şubat ayında Tanar Daha'da yaşanan su baskınlarında ise onlarca ev hasar görmüştü.

Geçen ay yanardağda günlerce süren patlamalarda küller gökyüzünde 2 kilometre yükseğe kadar ulaşmış, yollar kapanmış, 11 bini aşkın kişi tahliye edilmek durumunda kalmıştı. Marapi, yerel Minang dilinde 'Ateş Dağı' anlamına geliyor.