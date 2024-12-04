Enfeksiyon şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden çıkanlar şoke etti!

04 Aralık 2024 15:54 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:57

Pekin'de yaşayan 41 yaşındaki bir kadının sağ gözünde rahatsızlık şikayetiyle hastaneye gitmesi sonucu, üst göz kapağının altında nadir görülen bir paraziter enfeksiyon olduğu keşfedildi. Kadının göz kapağından çıkanlar ise herkesi şoke etti.

Nadir görülen bir tıbbi vakada, bir kadının üst göz kapağının altında parazit solucanlar büyüdü. Pekin​'de yaşayan 41 yaşındaki kadın, Haziran 2022'de sağ gözünde bir şey olduğunu hissettikten sonra hastaneye gitti. Doktorlar gözü incelediklerinde korneanın hasarlı göründüğünü fark ettiler. Tahrişi önlemek ve enfeksiyon riskini azaltmak için hastaya göz damlası reçete edip gönderdiler.

GÖZÜNDE 4 TANE SOLUCAN YAŞIYORMUŞ

Bir ay sonra kadın hastaneye geri döndü çünkü gözü kızarmış ve kaşınmaya başlamıştı ve hâlâ içinde bir şeyler hissediyordu. Doktorlar gözünü yeniden incelediklerinde, üst göz kapağının altındaki dokunun kırmızı, iltihaplı ve olması gerekenden daha büyük olduğunu fark etti. Detaylı inceleme sonrası kadının göz kapağının altında dört adet canlı, beyaz solucanın kıpırdandığını saptadılar.

Doktorlar, bölgeye anestezi uyguladıktan solucanları pens kullanarak kadının gözünden dikkatlice çıkardı ve örnekleri analiz için laboratuvara gönderdi. Mikroskop altında ekip, solucanların ince, uzun gövdeleri olduğunu ve bunların küçük kesik izlerine benzeyen şeylerle kaplı olduğunu gördü. Her bir vücudun bir ucunda ağız benzeri bir yapı vardı ve diğer ucu dikenliydi.

ORİENTAL GÖZ SOLUCANI NEDİR?

Daha sonra yapılan genetik testler, solucanların Thelazia callipaeda adı verilen ve Oriental göz solucanı olarak da bilinen bir türe ait olduğunu ortaya koydu. Bu solucanların thelaziasis adı verilen paraziter bir hastalığa neden olan ana tür olduğu bilinmekte.

Thelaziasis tipik olarak sığırların ve köpek ve kedi gibi evcil hayvanların gözyaşlarıyla beslenen sinekler tarafından hayvanlara bulaştırılır, sinekler beslenirken T. callipaeda larvalarını hayvanların gözlerine bırakır. Larvalar gözün içine girdikten sonra üreyen yetişkin solucanlara dönüşerek başka bir sinek tarafından yutulmaya ve bulaşmaya hazır yeni larvalar oluşturur ve böylece bulaşma döngüsü devam eder.

Öte yandan T. callipaeda enfeksiyonları Asya ve Avrupa'daki hayvanlarda rapor edilmiştir. Kuzey Amerika'da thelaziasis enfeksiyonlarına Kaliforniya göz kurdu (Thelazia californiensis) ve sığır göz kurdu (Thelazia gulosa) gibi benzer parazit türleri neden olabilir.

İnsanlar da thelaziasis'e yakalanabilir, ancak bu nadiren gerçekleşir. Hastalık en çok tarımsal alanlarda veya evcil hayvanlara yakın yaşayan insanlar arasında yaygın. Küresel olarak, Çin 1917 ve 2018 yılları arasında kayıtlara geçen 653 vaka ile en fazla sayıda insan thelaziasis enfeksiyonu bildiren ülke oldu.