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Enfeksiyon yüzünden kalp hastalığına yakalanan bebeği annenin ısrarı hayatta tuttu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
28 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:03
Enfeksiyon yüzünden kalp hastalığına yakalanan bebeği annenin ısrarı hayatta tuttu

İngiltere'de henüz 1 yaşındayken viral bir enfeksiyona yakalanan bebeği, annesinin ısrarı hayatta tuttu. Enfeksiyonun, bebekte yeni bir kalp hastalığına neden olduğu ortaya çıktı. 

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Keira Willis, 1 yaşındaki bebeğinin enfeksiyon semptomları gösterdiğini fark edince soluğu hastanede aldı. Doktor, Keira'ya endişelenmemesi gerektiğini, viral bir enfeksiyona yakalandığını söyledi. Fakat 1 yaşındaki Beatrix'in sağlık durumu hakkında korkuya kapılan anne Keira, bir başka hastaneye gitti ve küçük kızın kalbinde iltihaplanma olduğu ortaya çıktı.

Enfeksiyon yüzünden kalp hastalığına yakalanan bebeği annenin ısrarı hayatta tuttu - 1. Resim

Beatrix, hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra kalp krizi geçirdi.

Enfeksiyon yüzünden kalp hastalığına yakalanan bebeği annenin ısrarı hayatta tuttu - 2. Resim

ISRARI SAYESİNDE KIZININ HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar, bir yandan testler yaparken bir yandan da bebeği hayatta tutmaya çalıştılar. Keira, bebeğinin farklı bir hastalığı konusunda ısrarcı olduğu için mutlu olduğunu çünkü sadece bir virüs enfeksiyonu olduğunu düşünseydi, kızını kaybedebileceğini dile getirdi. 

Enfeksiyon yüzünden kalp hastalığına yakalanan bebeği annenin ısrarı hayatta tuttu - 3. Resim

BEBEĞİN KALBİ İFLAS DURUMUNA GELDİ

Beatrix'in kalbi iflas durumuna gelmişti, farklı bir hastaneye transferi yapıldı ve küçük kız entübe edildi.

4 çocuk sahibi olan Eillis ailesi için bir bağış platformu kuruldu. Keira, ''İlk başta çok tedirgindik ama insanların arkamızda toplandığını görmek muhteşemdi ve üzerimizdeki stresi ve baskıyı biraz olsun azalttı." açıklamasında bulundu. 

Enfeksiyon yüzünden kalp hastalığına yakalanan bebeği annenin ısrarı hayatta tuttu - 4. Resim

Henüz sağlığına kavuşamayan Beatrix için herkes seferber oldu, tedavisi sürüyor. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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