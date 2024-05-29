Engerek yılanı ısırdı organları iflas etmeye başladı! Az kalsın 20 dakika içinde ölüyordu

29 May 2024 10:47 - Güncelleme : 29 May 2024 11:10

İngiltere'deki Fringringhoe Wick Doğa Koruma Alanı'nda 11 yaşındaki Lil, engerek yılanını daha yakından görmek isterken, yılanın saldırısına uğradı. Yılanı yakından görmek isteyen Lil'in çömeldiği anda zehirli engerek yılanı elini ısırdı.

Anne Sam, kızını acil olarak hastaneye götürdü. Fakat hastaneye vardıklarında küçük kızın göğsü şişmişti. Doktorlar acil olarak panzehir bulmaya çalıştı bu esnada Lil daha da kötüleşti. Anne Sam, o anları şöyle anlattı:

"20 dakika içinde organları iflas ediyordu ve zehrin koluna doğru ilerlediğini görebiliyordunuz."

KRİTİK 20 DAKİKA AŞILDI

Lil'in organları bozulmaya başladığı sırada doktorlar bir an nabzı bulmakta zorlandı. O anda doktorlar panzehri verdi ve Lil kendini daha iyi hissetmeye başladı. Birkaç gün hastanede kalan küçük kız, sağlıklı olarak taburcu edildi.

Büyüyünce veteriner olmak istediğini söyleyen Lil, şimdilerde yılan ısırıklarının tehlikeleri konusunda farkındalık oluşturmak istiyor.

ENGEREK YILANLARI İÇİN UYARI LEVHALARI ARTIRILACAK

Essex Wildlife Trust'tan bir sözcü şunları söyledi:

"Fingringhoe Wick Doğa Keşif Merkezi'nin girişinde ve web sitemizde engerekler hakkında, dikkatli olunması ve ısırılma durumunda ne yapılması gerektiği hakkında bilgiler de dahil olmak üzere açık bir işaret var. Aileye, gördükleri engereklerden uzak durmaları ve yola devam etmeleri tavsiye edildi.''

Doğa koruma alanı, sonraki günlerde Lil'in durumunu kontrol etmek için Sam ve ailesiyle temasa geçti.

Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için Vakıf, halka engereklerin sahip olduğu tehlikeleri hatırlatmak amacıyla rezervin çevresine daha fazla uyarı işareti ekleyecek.