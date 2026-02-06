Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Epstein belgelerinde STK skandalı! İnsan ticaretiyle mücadele kuruluşunun yöneticisine 'kadın' gönderdi

Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, insan ticaretiyle mücadele eden "Not For Sale" kuruluşunun eski yönetim kurulu üyesi Lyndon Lea ile Epstein arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Yazışmalar, Epstein’in Lea için özel görüşmeler ve "kadın gönderdiği" ortaya koydu.

Epstein belgelerinde STK skandalı! İnsan ticaretiyle mücadele kuruluşunun yöneticisine 'kadın' gönderdi
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 21:28

The Times gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları arasında yer alan belgelerde, insan ticaretiyle mücadele eden "Not For Sale" adlı sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer alan İngiliz iş insanı Lea ile Epstein arasındaki bağlantılara dair yazışmalar tespit edildi.

"HEM İŞ HEM SOSYAL" AMAÇLI BULUŞMALAR

Yazışmalarda, Epstein'ın, Lea ile görüşmesi için bazı kadınları yönlendirdiği ve bu buluşmaları organize ettiği görüldü. Yazışmalar, Epstein'ın bir kadını Lea ile akşam yemeği yemesi için ayarladığını, kadına ne giyeceği konusunda tavsiyede bulunduğunu ve söz konusu buluşmanın hem "iş hem de sosyal" amaç taşıdığını ifade ettiğini gösterdi.

Belgelerde yer alan e-postalarda, söz konusu kadının Epstein'e, buluşmanın "iş mi yoksa özel görüşme mi" olduğu yönünde soru sorduğu, Epstein'ın ise "ikisi de" yanıtını verdiği görüldü. Aynı yazışmalarda Epstein'ın, Lea için "zengin ve çevresi sınırlı" gibi ifadeler kullandığı da kayıtlara geçti.

Epstein belgelerinde STK skandalı! İnsan ticaretiyle mücadele kuruluşunun yöneticisine 'kadın' gönderdi

EPSTEİN, BAZI SOSYAL ETKİNLİKLERDE KADINLARIN KATILIMINI ORGANİZE EDİYORDU

Epstein belgeleri, Lea'nın 2009 yılı sonlarında Epstein ile tanıştığını, 2010 yılında düzenli temaslarının sürdüğünü ve iki isim arasında 2016'ya kadar aralıklı iletişim bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca, Epstein'ın, Lea için Palm Beach ve New York'ta düzenlenen bazı sosyal etkinliklerde kadınların katılımını organize ettiği yönünde ifadeler de yer aldı.

Yazışmalara göre, Epstein'ın yakın çevresinde yer alan eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel'den, Lea için çok sayıda modelin davet edildiği yemek organizasyonu ayarlamasını istediği, Brunel'in de bu talebi yerine getirdiği görüldü.

Dosyalarda, Lea'nın Epstein'ın suç geçmişi ve faaliyetlerinin kapsamı hakkında o dönemde ne bildiğinin net olmadığına dikkat çekildi.

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE EDERKEN EPSTEIN İLE TEMAS

Lea, 2011'de ticari ve cinsel amaçlı sömürüyle mücadeleyi hedefleyen ABD merkezli "Not For Sale" adlı kuruluşun yönetim kuruluna atanmıştı. Kuruluş, zorla çalıştırma ve ticari cinsel sömürüyle mücadele kapsamında 12 ülkede faaliyet yürütüyor.

Özel sermaye şirketi Lion Capital'in kurucularından olan Lea, AllSaints başta olmak üzere birçok küresel markaya yatırım yapan iş insanı olarak biliniyor.

İngiliz basını, konuya ilişkin görüş almak üzere Lea ile temasa geçildiğini, ancak haberin yayımlandığı ana kadar yanıt alınamadığını bildirdi.

Jean-Luc Brunel, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve suçlamaları kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2022'de cezaevinde ölmüştü.

Epstein belgelerinde STK skandalı! İnsan ticaretiyle mücadele kuruluşunun yöneticisine 'kadın' gönderdi

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

