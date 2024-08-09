Erdoğan-Esad görüşmesine dair Rusya'dan dikkat çeken açıklamalar: Biz hazırız

09 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:04

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad'ın görüşmesi gündemdeki yerini koruyor. Rusya'dan görüşmeye dair yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, olası görüşmeye Rusya'nın ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Bu görüşme için ciddi hazırlık yapılması gerektiğini dile getiren Bogdanov, iki liderin görüşmesinin 'çok iyi olacağı' yönündeki yorumunu da ifade etti.

''TÜRKİYE VE SURİYE İÇİN BİZ HAZIRIZ''

Sputnik'in haberine göre Bogdanov, ''Böyle bir görüşme için ciddi hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Moskova'da bu tür görüşmeleri, üçlü görüşmeleri, yani doğrudan ilgili tarafların, Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız" dedi.

IRAK VE İRAN DA NORMALLEŞMEYE OLUMLU BAKIYOR

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda Rusya'nın İran ve Irak ile temas halinde olduğunu belirten Bogdanov, bu ülkelerin de Suriye'deki ve çevresindeki genel duruma olumlu yansıyacağını bu yüzden normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını bildirdi.

''RUSYA NORMALLEŞMEDEN YANA''

Rusya'nın olası bir Erdoğan-Esad görüşmesi için ev sahipliği önerisinde bulunup bulunmadığı sorusu üzerine ise Bodanov, "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESAD'A ÇAĞRI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Sayın Esad'a 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.

BEŞAR ESAD'DAN ERDOĞAN'A CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap veren Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmişti.