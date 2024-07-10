Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Olumlu atmosferde geçeceği düşünülen görüşmede iyi iklimin teyit edileceği rutin bir görüşme olacağı düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in NATO Zirvesi çerçevesinde bu akşam saat 11'de ABD'nin başkenti Washington'da yapacakları görüşmenin sorunsuz bir atmosferde geçmesi bekleniyor.
Yunan gazeteci Manolis Kostidis'in bildirdiğine göre, dün Erdoğan'ın bugün de Miçotakis'in, Olaf Solts ve Viktor Orban ile görüşeceğini bildirdi.
Görüşmeden beklentilerin yüksek olmadığını, fazla bir şey beklemediklerini ifade eden Manolis Kostidis, görüşmenin en fazla 12-15 dakika sürmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.
Bu, Yunanistan ve Türkiye arasında son dönemde oluşan iyi iklimin ve olumlu gündemin yeniden teyit edileceği rutin bir görüşme olacak.
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Washington'dan, ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Daniel Speckhardt ile yaptığı görüşmede Miçotakis, Türkiye ile son üç yılda zor anlar yaşadıklarını, ancak son bir buçuk yılda işlerin önemli ölçüde düzeldiğini belirtti.
Miçotakis, "Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin bazı temel Türk pozisyonlarının kökten değişmediğinin de farkındayız. Ancak Yunan hava sahasının ihlal edilmemesi, göç konularında daha iyi işbirliği yapmamız, Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahat etmelerine ve vizelerini çok hızlı bir şekilde almalarına olanak tanıyan bir anlaşma yapmamız açısından 16 aydır sakin olmamız, tüm bunlar bazı olumlu adımlardır" ifadelerini kullandı.