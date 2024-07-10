Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

10 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in NATO Zirvesi çerçevesinde bu akşam saat 11'de ABD'nin başkenti Washington'da yapacakları görüşmenin sorunsuz bir atmosferde geçmesi bekleniyor.

Yunan gazeteci Manolis Kostidis'in bildirdiğine göre, dün Erdoğan'ın bugün de Miçotakis'in, Olaf Solts ve Viktor Orban ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmeden beklentilerin yüksek olmadığını, fazla bir şey beklemediklerini ifade eden Manolis Kostidis, görüşmenin en fazla 12-15 dakika sürmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Bu, Yunanistan ve Türkiye arasında son dönemde oluşan iyi iklimin ve olumlu gündemin yeniden teyit edileceği rutin bir görüşme olacak.

MİÇOTAKİS'İN GÖZÜNDEN YUNANİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Washington'dan, ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Daniel Speckhardt ile yaptığı görüşmede Miçotakis, Türkiye ile son üç yılda zor anlar yaşadıklarını, ancak son bir buçuk yılda işlerin önemli ölçüde düzeldiğini belirtti.

Miçotakis, "Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin bazı temel Türk pozisyonlarının kökten değişmediğinin de farkındayız. Ancak Yunan hava sahasının ihlal edilmemesi, göç konularında daha iyi işbirliği yapmamız, Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahat etmelerine ve vizelerini çok hızlı bir şekilde almalarına olanak tanıyan bir anlaşma yapmamız açısından 16 aydır sakin olmamız, tüm bunlar bazı olumlu adımlardır" ifadelerini kullandı.