Erdoğan Yunan medyasına konuştu: Netanyahu'ya Hitler benzetmesi

12 May 2024 10:09 - Güncelleme : 12 May 2024 10:32

Son dönemde ilişkilerin çalkantılı olduğu Ankara-Atina hattında kritik bir gelişmeye ramak kala dikkat çekici açıklamalar geldi.

Pazartesi günü Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan medyasına konuştu. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

İki ülkenin merakla beklediği görüşme ile ilgili konuşan Erdoğan, iş birliği ve mülteci konusunun masaya yatırılacağını söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bazı konularla ilgili de konuştu.

Erdoğan, geçen haftalarda gerçekleşmesi planlanan fakat ertelenen ABD ziyareti ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ziyaretimiz iki tarafın da takviminin uygun olmaması sebebiyle ertelendi. Bildiğiniz gibi ABD seçim arifesinde ve Biden'ın takvimi daha da yoğunlaştı. Bizim programlarımız ülkede ve yurt dışında yoğun. Bu tür ziyaretler her iki tarafın da uygunluğuna göre değişiyor. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin siyasi dengesinin korunmasından yanayız. Müttefiklik hukukuna yakışır bir mesafeyi koruyan ve yapıcı diyalog zeminini teşvik eden yaklaşımların faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Yunanistan ile aracısız doğrudan temasımız var. Bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilişkilerimize daha olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

"HİTLER'İN ESKİDEN YAPTIKLARIYLA BENZER"

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı sonrası İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik sistematik saldırılarını değerlendiren Erdoğan, çok sert ifadeler kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'in yaptıklarına benzediğini söyledi.

Erdoğan, "İsrail'in hastaneleri bombalaması, çocukları öldürmesi, sivilleri bastırması ve masum insanların açlık, susuzluk ve ilaçların olmamasıyla bastırması Hitler'in eskiden yaptıklarıyla benzer. Netanyahu, soykırım metotları bakımından Hitler'i kıskandıracak bir seviyeye geldi" ifadesini kullandı. Türkiye'nin bölgede barışı desteklediğini söyleyen Erdoğan Hamas'ın ateşkes istediğini fakat İsrail'in bunu istemediğini vurguladı.