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Erdoğan'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a anlamlı hediye

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Paşinyan ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu ABD'nin New York şehrinde devam ediyor. Toplantı dolayısıyla ABD'de bulunan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​, temas ve kabullerine devam ediyor.

Erdoğan, son olarak Türkevi'nde Ermenistan​ Başbakanı Paşinyan​'ı kabul etti. Erdoğan, Paşinyan'a kendi imzasını taşıyan ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' kitabını hediye etti. İki liderin görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Erdoğan'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a anlamlı hediye - 1. Resim

BARIŞ SÜREÇLERİ MASAYA YATIRILDI

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye​ ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

Erdoğan'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a anlamlı hediye - 2. Resim

"DİYALOG SÜRECİ" VURGUSU

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe25 Eylül 2024 10:23

İki liderin buluşması ve kitap hediyesi güzel bir başlangıç olabilir umarım ilişkiler daha iyiye gider

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