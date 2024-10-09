Erdoğan'ı da orada ağırlamıştı! Putin 1 milyar dolarlık rüya evini sessizce yıktırdı

09 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'de yer alan hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bile ağırladığı ünlü rüya evini tamamen yerle bir ettiği ortaya atılmıştı. Elde edilen uydu görüntüleri sayesinde doğrulandı. Putin'in, yazlığı aniden neden yıkmak istediğinin sebebi ise korkularını ortaya koydu.

Rusya'nın Putin'e muhalif basın organı Proekt'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in Soçi​'de bulunan ünlü 1 milyon dolar değerindeki yazlığını tamamıyla yıktırdı. Yıkım iddiaları sonrası uydu görüntülerine ulaşılan yazlığın ardında bir enkaz bile kalmadı.

İddiaya göre Putin, yıllarca en üst seviye konuklarını ve Putin'in iki çocuğunun annesi, gizli sevgilisi Alina Kabaeva'yı ağırlayan yazlık evi, Ukrayna'dan gelebilecek İHA saldırılarından korktuğu için yıktırdı.

Uydu görüntüleri, eskiden kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çeken villanın yerinde, villa şeklinde bir toprak birikintisi olduğunu gösteriyor. Villanın ne zaman ve ne hızda yıkıldığı ise bilinmiyor.

PUTİN İÇİN ÖNEMLİ BİR EVDİ

Putin, birçok siyasi konuğunu bu yazlık evde ağırladı. Yaz tatillerini bu lüks konutta geçirmeyi sevdiği bilinen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ı da bu ünlü villada en az üç kez misafir etti.

Fakat belki de Putin için en acı olanı, 10 yıldan uzun bir süredir sevgilisi ve iki çocuğunun annesi olduğu ileri sürülen jimnastikçi Alina Kabaeva'nın doğum gününü artık rüya evinde kutlayamayacak olması.

Putin ve Aliva, Rusya araştırmacı gazeteciler grubu Dossier Centre'ın yazısına göre, çocukları 5 yaşındaki küçük Vladimir ve 8 yaşındaki Ivan'la da birlikte Aliva'nın doğum gününü haftalarca kutluyorlardı.